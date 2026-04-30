  Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Франция утратила рост экономики
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    Главу стройкомпании «Автодор» отправили под суд в Москве
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 16:18 • Новости дня

    В Москве четвероклассница ранила учителя ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из московских школ произошел инцидент, в результате которого школьница четвертого класса нанесла учителю ранение кухонным ножом, принесенным из дома.

    Ученица четвертого класса школы № 1474 в Москве ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома, передает ТАСС.

    «Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома», – сообщила директор учебного заведения Ирина Курчаткина.

    Она добавила, что педагогу своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью учителя ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юноша, напавший на сверстников с ножом в Нижегородской области, был приговорен к реальному сроку заключения.

    Полицейские задержали жителя Ачинска, который напал на тринадцатилетнего мальчика с металлической обувной ложкой.

    Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке.

    29 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    Tекст: Валерия Городецкая

    Донская митрополия выступила в защиту девушек, которые танцевали возле кафедрального собора в Ростове-на-Дону. В митрополии подчеркнули, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский назвал подстрекателями людей, пожаловавшихся в полицию, подчеркнув, что они далеки от православной церкви, пишет агентство «Панорама». «Танцующие вызывают у меня меньше вопросов, чем подстрекающие», – заявил Петровский и добавил, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

    Инцидент произошел на улице Московской Ростова-на-Дону, где две сестры – 36 и 16 лет – устроили танец на фоне собора. Видео с их участием появилось в соцсетях и вызвало резкие обсуждения. После обращения в полицию девушек нашли, старшая из них записала видео с извинениями, пообещав не повторять поступка. Несмотря на раскаяние, на сестер были составлены административные протоколы по статье о публичном осквернении религиозных символов.

    Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале поддержал позицию митрополии, назвав ее «абсолютно верной реакцией» в ответ на «нелепый прессинг запретунами зумерш, станцевавших около собора в Ростове». Он отметил, что иногда «тикток – это просто тикток» и призвал не раздувать скандал на ровном месте.

    Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также усомнился в необходимости наказания, отметив, что реакция на поступок девушек оказалась несоразмерной. Комментируя в Telegram-канале позицию митрополии, он напомнил апокрифическую историю с императором Александром III, который отреагировал на обвинения в адрес пьяного солдата, плевавшего в сторону императорского портрета: «Дело прекратить. Передать имяреку, что я на него тоже плюю. Впредь моих портретов по кабакам не вешать».

    «О том же подумалось по «делу о ростовских танцовщицах». Разве что на них не наплевать, ибо злого умысла вовсе не вижу. И даже если бы был, очевидна несоразмерность. Кстати в отличие от ситуации 2012 года, когда «перформанс» был именно что направлен на подрыв сакральности Церкви», – написал архиепископ.

    Напомним, в 2012 году участницы панк-группы «Pussy Riot» (в 2025 году признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) в цветных балаклавах ворвались в храм Христа Спасителя в Москве и устроили танцы на амвоне. В итоге за хулиганство трое девушек были осуждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году трех студенток исключили из Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя.

    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    29 апреля 2026, 20:29 • Новости дня
    «Северсталь» заявила о регистрации всех активов Мордашова в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активы Алексея Мордашова, в том числе компания «Северсталь», зарегистрированы в России, сообщил журналистам представитель компании.

    Он подчеркнул, что все активы находятся в российской юрисдикции, а не в офшорных зонах, поскольку «Северсталь» и Мордашов уже давно включены в санкционные списки Евросоюза, США и других западных стран, передает ТАСС. «Северсталь» не имеет права размещать активы вне России при действующих ограничениях.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала крупный бизнес проявлять социальную ответственность, обратив особое внимание на «Северсталь». Она отметила скромный бюджет Вологодской области и призвала перенести возможные офшорные активы в Россию, чтобы поддержать регион, где работает предприятие Мордашова.

    Представитель «Северстали» сообщил, что компания и вся черная металлургия переживают глубокий кризис: в первом квартале прибыль снизилась в 370 раз, до 57 млн рублей, а рентабельность достигла минимального значения в 12%. В этих условиях снижаются и налоговые поступления, однако «Северсталь» остается системообразующим предприятием для региона. В 2025 году налоговые отчисления компании в бюджет Вологодской области составили 13,4 млрд рублей, несмотря на тяжелую ситуацию в отрасли.

    Компания также продолжает выполнять все социальные обязательства: в прошлом году она вложила в социальные проекты Вологодской области 5,76 млрд рублей, а совокупный вклад в реализацию национальных целей России достиг 25,6 млрд рублей. Представитель «Северстали» добавил, что позиция в рейтинге Forbes определяется расчетной стоимостью акций или гипотетической оценкой активов, но не реальными денежными средствами компании или ее владельца.

    В 2023 году Госдума приняла закон о налоговых льготах для «русских офшоров».

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    30 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассказал, что при задержании перепутал сотрудниц спецслужбы Польши с посетительницами ресторана.

    Освобожденный археолог Александр Бутягин в интервью «Вестям» поделился деталями своего задержания в Польше. Он сообщил, что утром в гостинице, где должен был читать лекцию о Помпеях, спустился позавтракать и одновременно работал над презентацией. Тогда к нему подошли две женщины, которых он сначала принял за посетительниц ресторана, за чей столик мог по ошибке сесть.

    «Первая мысль была: может, я за их столик сел? Но это были подполковник и майор ABW, это спецслужба польская, они предъявили мне свои жетоны и сказали, что хотят поговорить. Позавтракать мне уже не дали, повели в номер, обыскали… все собрали и повезли меня в их штаб-квартиру», – рассказал Бутягин.

    По словам ученого, условия содержания в варшавской тюрьме были «спартанскими», хотя ему разрешили звонить родственникам и получать письма. Однако первый звонок домой он смог сделать только через три месяца после задержания, а позднее у него появилась возможность чаще общаться с родными. Письма также регулярно приходили, что поддерживало его морально.

    Напомним, что Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму. После решения суда о допустимости экстрадиции и подачи апелляции, которая не была рассмотрена, он был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

    Ранее в интервью Бутягин заявил, что в случае экстрадиции на Украину его ждали бы гораздо более суровые условия, чем в польской тюрьме. Он связал свое преследование с попыткой формирования негативного образа России украинскими археологами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бутягина обменяли на задержанных в России сотрудников молдавских спецслужб. При этом, польские власти оставили под арестом телефон и ноутбук Бутягина.


    29 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Росстат назвал отрасль с самыми высокими средними зарплатами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В феврале 2026 года работники табачной промышленности получили самую высокую среднюю зарплату среди всех отраслей экономики России, сообщили в Росстате.

    Средняя заработная плата в отрасли производства табачных изделий составила 354 971 рублей в месяц по итогам февраля 2026 года. Это самый высокий показатель среди всех отраслей, согласно опубликованным данным Росстата, отмечает ТАСС.

    В сообщении указывается, что средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей была зафиксирована только в нескольких сферах. К ним относятся добыча нефти и природного газа, деятельность воздушного и космического транспорта, сферы информации и связи, а также финансовая и страховая отрасли.

    В остальных секторах экономики средний уровень дохода оказался заметно ниже, чем у работников табачной индустрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. В 2025 году наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сферах разработки программного обеспечения и переработки полезных ископаемых. При этом ранее сообщалось, что автомаляр стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией России 2026 года.


    29 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Ушаков: Для мира на Украине Киев должен согласиться на озвученные предложения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для достижения мира на Украине президенту Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва предпочла бы дипломатическое урегулирование и считает, что достижение целей спецоперации и мир возможно через переговоры, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, «которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    29 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Туапсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что ключевую роль в тушении сыграла проведенная пенная атака, передает ТАСС.

    «Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ», – сообщили в МЧС.

    Как уточнили в ведомстве, к успеху ликвидации возгорания привели оперативное наращивание группировки пожарных и грамотное распределение сил по различным участкам завода.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе.

    29 апреля 2026, 16:46 • Новости дня
    Суд взыскал в доход России 27 связанных с экс-главой Ростовской области фирм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Октябрьский районный суд Краснодара постановил передать в доход России 27 коммерческих организаций, связанных с коррупционной схемой бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и аффилированных с ним бизнесменов.

    «Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Малюгина» и ООО «Конкур», а также еще 25 коммерческих организаций. Решение обращено к немедленному исполнению», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.

    Суд установил, что в 2000 году основатель одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России «Юг Руси» Кислов при содействии Чуба и его заместителя Станиславова воспользовался коррупционными связями для приобретения ростовского ипподрома. Предприятие было обанкрочено и продано Кислову за 7,5 млн рублей, хотя его рыночная стоимость составляла 2 млрд рублей.

    В начале апреля суд назначил рассмотрение конфискации имущества экс-губернатора Ростовской области. Ранее суд изъял имущество экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд рублей.

    Кроме того, суд Краснодара постановил изъять имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанных с ним лиц на сумму 10 млрд рублей.

    29 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экономические и гуманитарные вопросы стали главными направлениями обсуждений на форуме Россия – Африка, сообщили в Кремле.

    Саммит Россия-Африка служит важной площадкой для обсуждения вопросов экономики и гуманитарного сотрудничества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на форуме особое внимание уделяется торгово-экономическим и инвестиционным связям, а также взаимодействию в культурной и гуманитарной сферах, пишет РИА «Новости».

    Вопросы безопасности также поднимаются в рамках саммита, однако, по словам Пескова, они обсуждаются в меньшей степени по сравнению с экономической и гуманитарной тематикой. В частности, пресс-секретарь объяснил это спецификой повестки форума на фоне обострения ситуации в Мали.

    Формат партнерского форума «Россия – Африка» был запущен в 2019 году. Первый саммит прошёл в Сочи в 2019 году, второй – в Петербурге в 2023 году. Следующая встреча лидеров стран состоится в Москве 28-29 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин предложил президенту Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в саммите Россия – Африка, который пройдет осенью в Москве.

    Ранее Путин утвердил проведение третьего саммита Россия – Африка в Москве. Для организации саммита создан специальный оргкомитет под руководством помощника президента России Юрия Ушакова.


    29 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    На Урале школьнику в ходе конфликта на перемене сломали ребра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ученик седьмого класса оказался в больнице с переломами ребер после инцидента со сверстником на перемене в одной из школ Екатеринбурга, сообщили в областной прокуратуре.

    Ученик седьмого класса МАОУ СОШ № 147 Екатеринбурга был госпитализирован после конфликта с младшим школьником во время перемены. По словам представителей прокуратуры, шестиклассник применил силовой прием и перебросил старшеклассника через себя, после чего пострадавший пожаловался на сильную боль и был направлен в медицинское учреждение для обследования, сообщает ТАСС.

    Местные СМИ уточняют, что ссора между школьниками разгорелась из-за запрета смотреть в чужой телефон. По данным городских пабликов, у пострадавшего диагностированы переломы ребер, а его состояние оценивается как стабильное.

    Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку ситуации. Ведомство оценит выполнение школой обязанностей по обеспечению безопасной среды для детей и защите их прав. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одной из школ Междуреченска Кемеровской области учитель стал фигурантом уголовного дела после применения силы к ученику.

    Ранее в начале апреля подросток в школе в поселке Зайково Свердловской области выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета из-за спора об успеваемости. До этого в Верхней Пышме в той же области пятиклассник попал из пневматического пистолета в лоб однокласснику во время игры, после чего было возбуждено уголовное дело о халатности.


    29 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    В Туапсе восстановили газоснабжение после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Туапсе вновь подали газ в микрорайон Грознефть после атаки беспилотника ВСУ, из-за которой временно приостанавливали подачу топлива, сообщили власти города.

    Газоснабжение в Туапсе Краснодарского края полностью восстановлено после атаки беспилотников ВСУ. Об этом глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в ходе пожара, возникшего после атаки, для безопасности была перекрыта газовая труба, снабжавшая часть жителей микрорайона Грознефть.

    «Сегодня газоснабжение возобновлено», – отметил Бойко в своем сообщении. Он добавил, что сейчас в городе продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.

    Ранее в среду в Туапсе удалось возобновить подачу электричества для более 400 абонентов, но еще 130 потребителей остаются без света.

    Кроме того, специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль после пожара на НПЗ, возникшего из-за атаки БПЛА, однако рисков для здоровья жителей нет. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе.


    29 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После масштабного пожара на НПЗ в Туапсе, вызванного атакой БПЛА, специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль, однако в ведомстве подчеркнули - рисков для здоровья граждан нет.

    Риска для здоровья жителей в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе нет. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ее ведомства находятся на месте, проводят регулярные замеры и усиливают лабораторные мощности. По ее словам, ситуация находится под плотным контролем, все выявленные нарушения анализируются и при необходимости местных жителей своевременно информируют о необходимых мерах, передает ТАСС.

    Попова подчеркнула: «Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. Мы держим ситуацию под контролем очень плотно, усиливаем там свои лабораторные мощности, будем контролировать ситуацию. Сегодня риска для здоровья нет».

    Пожар на НПЗ в Туапсе начался в ночь на 28 апреля после атаки беспилотника, что привело к необходимости эвакуировать людей с ближайших улиц. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти и специалисты продолжают следить за развитием обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Туапсе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после удара украинских беспилотников. Специалисты установили дополнительные барьеры и усилили защитные меры на реке для предотвращения распространения загрязнения.

    Глава МЧС Александр Куренков лично руководит ликвидацией последствий ударов украинских дронов. А руководство Краснодарского края предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.


    29 апреля 2026, 18:03 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к интернет-ресурсу издания «Такие дела» был ограничен в связи с распространением запрещенной информации, включая материалы с ЛГБТ-контентом (движение признано экстремистским и запрещено), сообщили в Роскомнадзоре.

    Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Такие дела» из-за неудаления запрещенной информации, включая материалы с ЛГБТ-контентом (движение признано экстремистским и запрещено). Решение связано с нарушением статьи 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», из-за чего сайт был внесен в Единый реестр ресурсов с запрещенной информацией.

    В ведомстве пояснили РИА «Новости», что администрация ресурса не удалила требуемые материалы, несмотря на предписание Роскомнадзора. В сообщении подчеркивается: «В связи с неудалением администрацией данного сайта запрещенной информации по требованию Роскомнадзора доступ к интернет-ресурсу 24.04.2026 года был ограничен».

    Согласно уставу организации, «Такие дела» публикует материалы о благотворительности и социальных проблемах. Издатель – автономная некоммерческая организация содействия благотворительной и добровольческой деятельности «Информационный портал “Такие дела”».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор за первые два месяца 2026 года ограничил доступ к 25 тысячам страниц, содержащих пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено) и другую противоправную информацию.

    Ранее ведомство сообщило, что сайт «Шикимори» был заблокирован за целенаправленное распространение пропаганды нетрадиционных отношений и детской порнографии. До этого в России также заблокировали сайт, посвященный гей-туризму и однополым свадьбам.


    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

