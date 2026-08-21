Создатель Blackwater и украинский стартап запустили подписку на ПВО

Создатель Blackwater Принс и украинский стартап запустили подписку на ПВО

Tекст: Вера Басилая

В США появилась новая компания, предлагающая услуги противовоздушной обороны по бизнес-модели подписки, созданная при поддержке украинского стартапа. Предприятие создано при поддержке украинского стартапа Swarmer, специализирующегося на разработке программного обеспечения для беспилотников, и основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса, передает РИА «Новости».

«Компания использует нестандартный подход, применяя бизнес-модель, которая часто ассоциируется с подпиской на программное обеспечение, к средствам противовоздушной обороны, таким как системы радиоэлектронного подавления, артиллерия и перехватчики, которые можно увидеть в зонах боевых действий на Украине и на Ближнем Востоке», – пишет портал.

Сам Принс отметил, что из-за стремительного роста угроз спрос на частные решения высок, и клиентам необходимо дать возможность самостоятельно защищать активы при снижении затрат.

Глава американского офиса Swarmer Алекс Финк подчеркнул наличие большой асимметрии между стоимостью атаки на объект и затратами на его защиту.

В прошлом году сообщалось, что Принс присоединился к стартапу в качестве неисполнительного директора для привлечения инвестиций. Также СМИ писали о его планах купить украинские компании по производству беспилотников и переговорах об услугах безопасности с африканскими странами.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс рассматривал возможность приобретения украинских предприятий по производству беспилотников.

Весной текущего года министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал запуск первой частной системы противовоздушной обороны.