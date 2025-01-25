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WP: Власти США задумались об отправке войск на границу с Мексикой
WP: Администрация Трампа обсуждает отправку 2500 солдат и Stryker на границу
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки до 2500 военнослужащих и бронированных машин Stryker к границе с Мексикой, сообщила газета The Washington Post.
Издание пишет, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность отправки до 2500 военнослужащих, включая морских пехотинцев и механизированную пехоту из 4-й пехотной дивизии, на границу с Мексикой. Также обсуждается участие сил немедленного реагирования из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые могут быть развернуты в течение суток при чрезвычайной ситуации, передает РИА «Новости».
Кроме того, речь идет об отправке бронетехники, включая машины Stryker, чтобы продемонстрировать решимость администрации. Однако решение о развертывании еще не принято. Эксперт из Университета Дьюка Питер Фивер отметил, что такие действия могут вызвать политические дебаты и неоднозначную реакцию общества.
В администрации также обсуждаются вопросы использования военных, их вооружения и взаимодействия с правоохранительными органами для задержания мигрантов. Фивер подчеркнул, что изначальная поддержка может снизиться, если солдаты начнут жаловаться, а миссия покажется растратой средств.
Ранее президент США Дональд Трамп оценил успехи в депортации нелегальных мигрантов, подчеркнув, что приоритетом является высылка закоренелых преступников.
Пентагон решил использовать военную авиацию для депортации свыше 5 тыс. мигрантов.
После этого администрация Трампа закрыла иммиграционные офисы США в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.
Трамп также допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями.