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    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 20:30 • Новости дня

    WP: Власти США задумались об отправке войск на границу с Мексикой

    WP: Администрация Трампа обсуждает отправку 2500 солдат и Stryker на границу

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки до 2500 военнослужащих и бронированных машин Stryker к границе с Мексикой, сообщила газета The Washington Post.

    Издание пишет, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность отправки до 2500 военнослужащих, включая морских пехотинцев и механизированную пехоту из 4-й пехотной дивизии, на границу с Мексикой. Также обсуждается участие сил немедленного реагирования из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые могут быть развернуты в течение суток при чрезвычайной ситуации, передает РИА «Новости».

    Кроме того, речь идет об отправке бронетехники, включая машины Stryker, чтобы продемонстрировать решимость администрации. Однако решение о развертывании еще не принято. Эксперт из Университета Дьюка Питер Фивер отметил, что такие действия могут вызвать политические дебаты и неоднозначную реакцию общества.

    В администрации также обсуждаются вопросы использования военных, их вооружения и взаимодействия с правоохранительными органами для задержания мигрантов. Фивер подчеркнул, что изначальная поддержка может снизиться, если солдаты начнут жаловаться, а миссия покажется растратой средств.

    Ранее президент США Дональд Трамп оценил успехи в депортации нелегальных мигрантов, подчеркнув, что приоритетом является высылка закоренелых преступников.

    Пентагон решил использовать военную авиацию для депортации свыше 5 тыс. мигрантов.

    После этого администрация Трампа закрыла иммиграционные офисы США в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.

    Трамп также допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями.

    25 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами на борту

    Tекст: Максим Попов

    Власти Мексики отказали в посадке американскому военному самолету, который перевозил нелегальных мигрантов, направлявшихся в страну после депортации из США, сообщил телеканал CNN.

    По невыясненным причинам Мексика отказала в посадке американскому военному самолёту C-17, на борту которого находились мигранты. Это, по крайней мере на некоторое время, нарушило планы президента Трампа по депортации нелегалов из США, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что американская администрация отправила два рейса C-17 с 160 мигрантами из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, используя военно-транспортные самолеты для их перевозки. Вместе с ними должен был вылететь самолет в Мексику, однако он так и не поднялся в воздух.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, депортация нелегальных мигрантов из США проходит успешно и в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников.

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    25 января 2025, 00:42 • Новости дня
    В Дании поверили в серьезность намерений Трампа забрать Гренландию

    Трамп агрессивно требовал от Дании продать Гренландию

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, сообщила Financial Times.

    По информации издания, президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил о намерении приобрести Гренландию. По словам высокопоставленных европейских чиновников, разговор был напряженным. Трамп, по их мнению, вел себя агрессивно и настаивал на покупке острова, несмотря на заявленный отказ Дании, передает ТАСС.

    Премьер Дании в ответ настаивала, что Гренландия не продается, что вызвало недовольство Трампа. «Он был очень тверд. Это было как холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это всерьез. Но я действительно думаю, что все серьезно и потенциально очень опасно», – цитирует издание слова одного из чиновников.

    Белый дом не комментирует детали этого разговора, однако официальный представитель СНБ Брайан Хьюз написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что Трамп считает важным обеспечивать безопасность Гренландии в свете стратегических интересов США в Арктике. Он также подчеркнул, что президент стремится к взаимному процветанию обеих стран.

    До этого Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США и угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 21 января на пресс-конференции глава правительства Гренландии Мюте Эгеде подчеркнул, что жители острова хотят самостоятельно определять свое будущее, отвергая возможность стать гражданами США или Дании.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    25 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон отметил, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    По его словам, Путин обладает навыками, которые позволяют ему оказывать влияние на американского лидера Трампа, передает РИА «Новости».

    Болтон считает подобные действия Путина потенциально опасными для Украины.

    Он выразил обеспокоенность тем, что такая динамика между лидерами может повлиять на международные отношения и стабильность в регионе.

    Ранее читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

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    25 января 2025, 01:20 • Новости дня
    США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

    Трамп утвердил переименование Мексиканского залива в Американский

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс официального переименования Мексиканского залива в Американский, а высочайшей горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли, передает ТАСС. Документ опубликован на сайте Белого дома.

    Согласно указу, Министерство внутренних дел США должно в течение 30 дней урегулировать все формальности с переименованием и обновить данные в Информационной системе географических названий (GNIS). Власти должны будут обеспечить использование новых названий во всех официальных документах.

    Трамп аргументировал переименование Мексиканского залива его значимостью для американской экономики, назвав его «центральным для экономики Америки». Переименование горы Денали, по указу Трампа, связано с восстановлением исторического названия горы Мак-Кинли, данное в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли в 1917 году.

    Администрация Барака Обамы в 2015 году переименовала гору в Денали в знак уважения к коренному населению Аляски. Однако Трамп считает, что это решение «оскорбило память президента Мак-Кинли», который «героически привел народ к победе в испано-американской войне». В дополнение, министр внутренних дел должен создать новый список выдающихся американцев для увековечивания их имен на территории США.

    До этого Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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    25 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что идеологический раскол между США и странами Европы вызван заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах и социальной справедливости.

    По мнению Дугина, противостояние США и Европы усиливается, так как европейские лидеры придерживаются левых либеральных взглядов и поддерживают вопросы социальной, расовой и половой справедливости (Woke и DEI), передает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал их как «фанатиков либеральной цензуры».

    Дугин добавил, что в Европе у Трампа есть сторонники. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Также его поддерживают политики из правопопулистских движений. Эти лидеры и политические группировки разделяют взгляды Трампа, противопоставляясь либеральному мейнстриму Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений.

    Государственный департамент США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах и оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол». Тем временем сторонница инклюзивности и первая женщина-командующий была уволена с поста главы Береговой охраны США.

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    25 января 2025, 06:19 • Новости дня
    Сенат утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны США

    Сенат США утвердил Пита Хегсета министром обороны при помощи вице-президента

    Tекст: Максим Попов

    Сенат Конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост шефа Пентагона, используя решающий голос вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса.

    В минувшую пятницу Сенат Конгресса США утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны, сообщает ТАСС. Во время голосования мнения сенаторов разделились, и окончательное решение было принято вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, который согласно Конституции председательствует в верхней палате Конгресса.

    Пит Хегсет, 44-летний ветеран вооруженных сил США, имеет звание майора сухопутных войск и боевую награду. Он получил офицерское звание, будучи в рядах Национальной гвардии штата Миннесота.

    Новый шеф Пентагона известен не только своей военной карьерой, но и работой на телеканале Fox News. Он также является автором нескольких книг и возглавлял две организации, защищающие права ветеранов.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Хегсет выплатил 50 тыс. долларов женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах. Сенаторы США обсудили пьянство и неверность кандидата в шефы Пентагона. Хегсет объяснил в Сенате позицию Трампа по Украине.

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    24 января 2025, 23:35 • Новости дня
    США приостановили всю зарубежную помощь на 90 дней

    Politico: Госсекретарь США Рубио приостановил финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины, сообщает издание Politico.

    Директива, разосланная дипломатическим и консульским учреждениям США, предписывает сотрудникам госдепартамента прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Исключение сделано только для Израиля и Египта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В комментарии изданию один из чиновников отметил, что «госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи». Согласно документу, дальнейшие решения о судьбе программ будут приниматься после пересмотра, который будет проводиться лично госсекретарем.

    Источники Politico сообщают, что директива затрагивает поддержку ключевых союзников США, таких как Украина, Иордания и Тайвань.

    Ранее Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что это решение не затронет Украину, так как она уже почти исчерпала ранее утвержденные ресурсы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп начал новый курс на Украине с удавки на шее Зеленского.

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    25 января 2025, 03:44 • Новости дня
    США допустили использование российских активов для поддержки Украины

    США допустили использование российских активов для поддержки Украины

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок американского оружия Украине, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

    Келлог сообщил, что данный вопрос активно обсуждается в администрации, и президент США будет иметь возможность выбрать из нескольких предложенных вариантов, передает ТАСС.

    «Эта тема постоянно находится в центре внимания. Она всегда присутствует в нашей работе, поскольку мы стремимся предложить президенту США различные варианты для рассмотрения. Мы уже неоднократно обсуждали возможность использования замороженных российских активов для приобретения американского оружия», – цитирует агентство слова Келлога.

    Спецпосланник отметил, что предложенный подход не является единственным решением всех проблем, связанных с конфликтом в Украине, но заслуживает внимания. Он добавил, что это лишь один из аспектов, которые будут представлены на рассмотрение президента США.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    25 января 2025, 07:05 • Новости дня
    США приостановили въезд мигрантов по программе Uniting for Ukraine

    США приостановили въезд украинцев в рамках программы Uniting for Ukraine

    Tекст: Максим Попов

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось временно приостановить программы, разрешавшие мигрантам, включая украинцев, временно проживать в стране, сообщило New York Times.

    По информации издания, Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить программы, позволяющие мигрантам из ряда стран, в том числе Украины временно проживать в стране, передает РИА «Новости».

    В директиве, направленной высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции, подчеркивается необходимость «немедленно прекратить» вынесение окончательных решений по заявкам, связанным с этими программами. Это сделано на фоне их пересмотра новой администрацией США, которая может принять решение об их закрытии.

    Среди программ, которые могут быть затронуты, упоминаются инициативы, позволяющие иммигрантам из Кубы, Гаити, Венесуэлы и других стран въезжать в США.

    С апреля текущего года в США действует программа Uniting for Ukraine, предоставляющая украинским беженцам право жить и работать в стране в течение двух лет при наличии спонсора. Возможное прекращение этой и других программ может серьезно повлиять на планы мигрантов, отмечается в статье.

    До этого глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, заявив о необходимости предотвратить «наводнение страны получателями пособий». Кроме того, МВД Польши решило пересмотреть правила получения пособия «800 плюс» для украинских беженцев.

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    25 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в команде Трампа из-за пошлин

    Politico сообщила о разногласиях в команде Трампа по пошлинам на импортные товары

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность с пошлинами на иностранную продукцию вызвала разногласия среди советников президента США ДональдаТрампа, сообщила газета Politico.

    Неопределенность по поводу введения пошлин на иностранную продукцию вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Это стало первым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным политическим позициям. После вступления в должность Трамп еще не занялся вопросом пошлин, что, по словам трех неназванных источников, свидетельствует о нерешительности в выборе путей и сроков их введения.

    Politico отмечает, что неясность в вопросе пошлин связана с обсуждениями, которые ведутся в двух лагерях. В первый лагерь входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Кевин Хассетт и Скотт Бессент, которые выступают за точечное введение ограничений, чтобы избежать инфляции. Второй лагерь, состоящий из кандидата на должность торгового представителя США Джеймисона Грира, директора Национального торгового совета Питера Наварро и заместителя главы аппарата по политическим вопросам Стивена Миллера, поддерживает протекционистский подход с широкомасштабными пошлинами.

    Один неназванный республиканец, общающийся с администрацией, отметил, что экономические чиновники Трампа уже начинают взаимодействие с потенциально затронутыми отраслями. Это необходимо, чтобы оценить влияние новых пошлин и разработать стратегии справления с возможными последствиями.

    Ранее Трамп обещал ввести тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики в ответ на проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика. Он также анонсировал десять процентов дополнительных экспортных пошлин на китайские товары, что, по мнению Wall Street Journal, может угрожать глобальной торговой системе и нанести ущерб американской автомобильной промышленности.

    Кроме того, Трамп намерен досрочно пересмотреть торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой, чтобы изменить условия для автомобильной отрасли и вернуть заводы в США, используя угрозу пошлин.

    Трамп также спровоцировал в Америке спор о справедливом территориальном устройстве страны, предусматривающем либо присоединение Канады, либо возврат земель Мексике.

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    25 января 2025, 08:35 • Новости дня
    WP: Трамп уволил 12 независимых генеральных инспекторов в США

    Washington Post: Трамп уволил 12 независимых генеральных инспекторов в США

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом отправил уведомления об увольнении двенадцати инспекторов крупных федеральных агентств США, пишет Washington Post.

    По данным издания, Трамп уволил как минимум 12 независимых генеральных инспекторов федеральных агентств, передает РИА «Новости».

    Эта информация была передана инспекторам в электронных письмах, отправленных директором по персоналу Белого дома.

    «В пятницу вечером Белый дом уволил независимых генеральных инспекторов по меньшей мере 12 крупных федеральных агентств», – приводит слова газеты источник. Увольнение инспекторов произошло немедленно, говорится в полученных письмах.

    Издание также отмечает, что на освободившиеся должности президент США может назначить людей, лояльных к его политической линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США уволила более пятнадцати опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов по национальной безопасности и уголовным расследованиям.

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    25 января 2025, 01:31 • Новости дня
    Власти США использовали авиацию для депортации мигрантов в Гватемалу

    США направили два самолета C-17 для депортации 160 мигрантов в Гватемалу

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Дональда Трампа задействовала военно-транспортные самолеты для депортации мигрантов из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, отправив два рейса C-17 с 160 нелегалами на борту.

    Администрация США задействовала военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу, сообщает ТАСС. Два самолета C-17 вылетели из США, каждый перевозил около 80 задержанных мигрантов. Ожидается, что в общей сложности будет депортировано более пять тыс. человек, задержанных в штатах Техас и Калифорния.

    Департамент США и Гватемала подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией и укреплении безопасности границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, депортация нелегальных мигрантов проходит успешно и в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников.

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    25 января 2025, 11:18 • Новости дня
    Трамп предсказал закрытие телеканала MSNBC

    Трамп заявил о возможном закрытии MSNBC из-за низких рейтингов ведущей Мэддоу

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что либеральному телеканалу MSNBC может грозить закрытие из-за падения рейтингов ведущей Рейчел Мэддоу, что, по его мнению, свидетельствует о близости канала к «смерти».

    Трамп выступил с резкой критикой в адрес телеканала MSNBC, передает ТАСС.

    В своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что низкие рейтинги ведущей Рейчел Мэддоу могут привести к закрытию канала.

    «Ого! У Рейчел Мэддоу ужасные рейтинги. Скоро ее снимут с эфира. MSNBC близок к смерти. CNN достиг дна. Это хорошо. Они – враги народа», – отметил президент США.

    MSNBC известен своими либеральными взглядами и поддержкой Демократической партии, а Мэддоу, как самой высокооплачиваемой ведущей телеканала, часто приходится критиковать Трампа.

    По мнению Трампа, проблемы MSNBC и CNN с рейтингами связаны с их либеральной позицией и изменениями в бизнес-моделях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США уволила более пятнадцати опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов по национальной безопасности и уголовным расследованиям. Позднее Трамп уволил 12 независимых генеральных инспекторов в США.

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    24 января 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп назвал успешной депортацию нелегалов из США

    Трамп сообщил о высылке закоренелых преступников из США в первую очередь

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил успехи в депортации нелегальных мигрантов, отметив, что приоритетом является высылка закоренелых преступников.

    Дональд Трамп заявил журналистам после прибытия в штат Северная Каролина, что депортация нелегальных мигрантов из США идет успешно. Он подчеркнул, что в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников, передает ТАСС. «Депортация идет очень хорошо. Мы избавляемся от ужасных, закоренелых преступников. Это убийцы, это самые плохие люди из тех, какие бывают. Мы избавляемся от них в первую очередь», – приводит агентство слова президента США.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что в США начались депортационные рейсы. Она подчеркнула, что президент Трамп «дает всему миру ясный и четкий сигнал: если вы въезжаете в США нелегально, то столкнетесь с серьезными последствиями». До этого Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации, что позволяет направить на южную границу войска для отражения «катастрофического вторжения» нелегалов.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил направить военную авиацию для депортации свыше пяти тыс. мигрантов. После этого администрация Трампа закрыла иммиграционные офисы США в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.

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    25 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Киев предпринял попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.

    В Киеве отвергли сообщения о приостановке военной помощи США Украине, передает ТАСС.

    Коваленко заверил, что помощь продолжается – США продолжают предоставлять Украине военную помощь в рамках уже утвержденных программ и пакетов.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

    Также президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.

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    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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