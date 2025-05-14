Москалькова рассказала о взаимодействии с Красным Крестом в ходе СВО

Москалькова назвала число найденных числившимися пропавшими без вести участников СВО

Tекст: Евгения Караваева

Военнослужащих российской армии, пропавших на Украине, в зоне спецоперации, удалось найти благодаря совместной работе омбудсменов и Красного Креста, это более шести тыс. человек. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «Лента.Ру».

По ее словам, результаты достигнуты при сотрудничестве аппаратов омбудсменов России и Украины и Международного комитета Красного Креста. «По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими уже отработан алгоритм действий», – заявила Москалькова.

Омбудсмен отметила, что удалось организовать взаимные посещения пленных, в том числе более двух тысяч россиян. Им передали письма и посылки от родственников. По ее словам, Россия в этих вопросах действует зеркально по отношению к украинской стороне.

Москалькова также напомнила, что за последние три года поступило 140 тыс. обращений от бойцов спецоперации и их семей. Большинство обращений касались поиска пропавших, освобождения из плена, получения выплат и мер социальной поддержки.

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