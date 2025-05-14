Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.8 комментариев
Москалькова рассказала о взаимодействии с Красным Крестом в ходе СВО
Москалькова назвала число найденных числившимися пропавшими без вести участников СВО
Более шести тысяч российских военнослужащих, пропавших на Украине, удалось найти благодаря совместной работе омбудсменов и Красного Креста.
Военнослужащих российской армии, пропавших на Украине, в зоне спецоперации, удалось найти благодаря совместной работе омбудсменов и Красного Креста, это более шести тыс. человек. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «Лента.Ру».
По ее словам, результаты достигнуты при сотрудничестве аппаратов омбудсменов России и Украины и Международного комитета Красного Креста. «По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими уже отработан алгоритм действий», – заявила Москалькова.
Омбудсмен отметила, что удалось организовать взаимные посещения пленных, в том числе более двух тысяч россиян. Им передали письма и посылки от родственников. По ее словам, Россия в этих вопросах действует зеркально по отношению к украинской стороне.
Москалькова также напомнила, что за последние три года поступило 140 тыс. обращений от бойцов спецоперации и их семей. Большинство обращений касались поиска пропавших, освобождения из плена, получения выплат и мер социальной поддержки.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, на южнодонецком направлении бойцы ВСУ прекратили сопротивление и сдались в плен российским военным. В селе Русское Поречное Курской области следственные органы установили 24 случая убийства мирных жителей с применением пыток и огнестрельного оружия.