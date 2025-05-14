  • Новость часаВ Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в диверсии
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    Макрон решил сдать в аренду ядерное оружие Франции
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    «Калашников» заявил о начале поставок пулемета РПЛ-20 в войска
    Грузия объяснила «вражеский» акт Конгресса США отказом открыть «второй фронт» против России
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    Франция предложила ограничить участие Лондона в оборонной программе ЕС
    Минцифры решило установить минимум по числу провайдеров интернета в новостройках
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    1 комментарий
    14 мая 2025, 18:25 • Новости дня

    Москалькова рассказала о взаимодействии с Красным Крестом в ходе СВО

    Москалькова назвала число найденных числившимися пропавшими без вести участников СВО

    Tекст: Евгения Караваева

    Более шести тысяч российских военнослужащих, пропавших на Украине, удалось найти благодаря совместной работе омбудсменов и Красного Креста.

    Военнослужащих российской армии, пропавших на Украине, в зоне спецоперации, удалось найти благодаря совместной работе омбудсменов и Красного Креста, это более шести тыс. человек. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «Лента.Ру».

    По  ее словам, результаты достигнуты при сотрудничестве аппаратов омбудсменов России и Украины и Международного комитета Красного Креста. «По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими уже отработан алгоритм действий», – заявила Москалькова.

    Омбудсмен отметила, что удалось организовать взаимные посещения пленных, в том числе более двух тысяч россиян. Им передали письма и посылки от родственников. По ее словам, Россия в этих вопросах действует зеркально по отношению к украинской стороне.

    Москалькова также напомнила, что за последние три года поступило 140 тыс. обращений от бойцов спецоперации и их семей. Большинство обращений касались поиска пропавших, освобождения из плена, получения выплат и мер социальной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, на южнодонецком направлении бойцы ВСУ прекратили сопротивление и сдались в плен российским военным. В селе Русское Поречное Курской области следственные органы установили 24 случая убийства мирных жителей с применением пыток и огнестрельного оружия.

    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    14 мая 2025, 08:34 • Новости дня
    Стало известно об успехах ВС России в Верхнекаменском на Северском направлении
    Стало известно об успехах ВС России в Верхнекаменском на Северском направлении
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяв под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении.

    Военнослужащие России заняли ряд объектов в населенном пункте Верхнекаменское в ДНР, сообщает ТАСС.

    Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, в ходе боев под контроль российских сил перешли часть восточной улицы с жилыми домами, здание детского сада, а также церковь. По словам Марочко, ситуация остается сложной, противник оказывает активное сопротивление и использует все виды вооружения. Украинское командование регулярно перебрасывает подкрепления в этот район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о подходе армии России к населенному пункту Григоровка в ДНР. Российские войска начали бои за взятие этого населенного пункта. ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец.

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    13 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области

    Три медика и двое мужчин пострадали при атаках дронов ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять человек получили травмы, в том числе сотрудники скорой помощи, в Шебекинском округе и Шебекино после ударов украинских беспилотников.

    В Белгородской области в результате атак украинских дронов были ранены два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, в поселке Шамино один из мужчин получил баротравму после атаки беспилотника на частный дом. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, однако он отказался от госпитализации. В этот момент несколько FPV-дронов снова атаковали, на этот раз целью стали пожарные и медики.

    Гладков отметил, что один аппарат удалось сбить, второй уничтожили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате взрыва рядом с машиной скорой помощи врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Все они будут направлены на лечение в областную клиническую больницу.

    Также в Шебекино был подавлен еще один дрон, который сдетонировал в воздухе. Пострадавший в этом случае мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением бедра – его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Напомним, три беспилотника самолетного типа были сбиты дежурными средствами ПВО на территории Белгородской и Курской областей в утренние часы.

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    14 мая 2025, 07:18 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 12 БПЛА над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России доложило об успешном уничтожении девяти беспилотников над морем и трех над Белгородской областью в ночные часы.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает ТАСС. Девять дронов были сбиты над акваторией Черного моря, еще три – над Белгородской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области предотвращена атака дронами. ПВО России сбила дроны ВСУ над Белгородской областью. ПВО России также сбила F-16 ВВС Украины.

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    14 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР
    Группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Красноармейска, Новоалександровки, Ульяновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Димитрова, Петровского и Новосергеевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки  «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Ворожбы, Искрисковщины, Садков, Павловки, Пролетарского и Бессаловки в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 185 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция разведки и склад.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии и отряда спецназначения «Стугна» в районах Глущенково, Дружелюбовки, Купянска-Узлового, Соболевки, Сеньково в Харьковской области, Кировска и Карповки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, танк, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных и штурмовой бригад ВСУ у Северска, Васютинского, Веролюбовки, Александро-Шультино, Дружковки, Иванополья, Зари, Дылеевки и Константиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склады с боеприпасами и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны вблизи Темировки и Новогригоровки в Запорожской области, Богатыря и Вольного Поля в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны, морской пехоты и теробороны около Орехова, Каменского, Новоданиловки в Запорожской области, Днепровского и Токаревки в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 военнослужащих, британская 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, станция РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Миролюбовку в ДНР, а за день до этого они освободили Котляровку в ДНР.

    За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР.

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    14 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили все попытки прорыва ВСУ в Курскую область

    Группировка «Север» не допустила пересечения границы России боевиками ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

    Группировка войск «Север» за прошедшие сутки уничтожала передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, пресекая попытки противника прорвать госграницу пешком и на транспорте, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    На направлении Искрисковщина – Теткино ВСУ попытались в пешем порядке прорваться на территорию России, но операторы БПЛА нанесли им поражение сбросами с коптеров, уничтожив больше половины личного состава.

    «В обеденное время в направлении госграницы вскрыто выдвижение вражеской ББМ и группы квадроциклов – в результате применения FPV дронов уничтожено три квадроцикла, ББМ противника получила повреждения. Прорыва государственной границы не допущено», – сказано в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило за сутки свыше 600 метров, было уничтожено семь единиц вражеской техники. На Волчанском направлении зачистка завершилась полным уходом противника из 21 домовладения и из трех опорных пунктов, продвижение превысило 450 метров.

    За сутки на всех направлениях потери ВСУ составили свыше 190 человек, из них более 150 на Сумском и 20 на Теткинском направлениях.

    «В районах Поповки, Демидовки и Гоптаровки живой силы противника в непосредственной близости от госграницы не обнаружено», – уточняется в сводке.

    Кроме того, на Липцовском направлении была уничтожена боевая группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и пунктом управления БПЛА противника.

    Напомним, тульские десантники нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

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    14 мая 2025, 00:03 • Новости дня
    Рынок в Токмаке Запорожской области загорелся после атаки дронов ВСУ

    Украинские дроны ударили по рынку города Токмак в Запорожской области

    Рынок в Токмаке Запорожской области загорелся после атаки дронов ВСУ
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Ирма Каплан

    Поздно вечером 13 мая по торговым площадям рынка в городе Токмак Запорожской области ударили украинские дроны, начался пожар, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Украинские беспилотники вечером 13 мая ударили по центральному рынку в Токмаке Запорожской области, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

    «В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет», – написал он в Telegram-канале, приложив видео с места пожара.

    Как сообщил источник ТАСС в оперативных службах Запорожской области, опасность повторных ударов сохраняется, возгорание на рынке локализуется.

    Позднее глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков рассказал о повреждении жилого дома.

    «В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», – сказал глава Токмака.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пять человек получили травмы, в том числе сотрудники скорой помощи, в Шебекинском округе и Шебекино после ударов украинских беспилотников по Белгородской области.

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    13 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Макрон выразил готовность провести переговоры с Путиным

    Макрон заявил о готовности встретиться с Путиным при прекращении Россией огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский лидер Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня, пишет Ouest-France со ссылкой на TF1.

    «Я сделаю это просто, проявив открытость и тесно сотрудничая с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами», – сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста о возможности разговора с российским коллегой.

    Французский лидер подчеркнул необходимость диалога с президентом России для поиска решения украинского конфликта.

    Напомним, ранее президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва нацелена на серьезный поиск долгосрочного мира и устранение причин конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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    14 мая 2025, 03:58 • Новости дня
    Американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет

    Tекст: Антон Антонов

    За последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, это создает угрозу для США, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    «Россия усилила свои и без того внушительные возможности угрожать Северной Америке обычными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования», – приводит слова Гийо ТАСС.

    Он указал, что годы специальной военной операции на Украине позволили получить «ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам».

    Он подчеркнул, что в 2024 году Россия возобновила довоенный темп патрулирования стратегического сдерживания, включая многочисленные полеты вдоль побережья Северной Америки. По его словам, угрозу для США также представляют новые российские вооружения: ракетный комплекс «Сармат», подводная ядерная торпеда «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гийо заявил, что угроза прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации конфликта на Украине является реальной.

    Американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Москва и Пекин указали, что создание подобной системы приводит к гонке вооружений в космосе и превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства.

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    13 мая 2025, 23:23 • Новости дня
    Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Макрон заявил о признании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Tекст: Антон Антонов

    Власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Вместе с тем он настаивает, что вопрос о территориях должен обсуждаться на будущих мирных переговорах с Россией. По мнению президента Франции, западные союзники стремятся подвести Украину к переговорам в максимально выгодной для нее позиции. Макрон также отметил, что переговоры о мире могут начаться только после прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня.

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    14 мая 2025, 00:55 • Новости дня
    Макрон пригрозил России новыми санкциями
    Макрон пригрозил России новыми санкциями
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые санкции против России собираются ввести «в ближайшие дни», если не будет перемирия на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мы хотим ввести их в ближайшие дни в тесной координации с США, если она (Россия) подтвердит свой отказ от соблюдения (перемирия)», – приводит слова Макрона РИА «Новости» со ссылкой на TF1.

    Также Макрон отметил, что представители так называемой «коалиции желающих» не получили ответа на требование о тридцатидневном перемирии, выдвинутое во время визита в Киев лидеров Британии, Польши, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий. Макрон признал, что Франция больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности. Президент Франции отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    14 мая 2025, 07:13 • Новости дня
    Десять солдат ВСУ сдались в плен на юге ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На южнодонецком направлении бойцы ВСУ добровольно прекратили сопротивление и сложили оружие, оказавшись в плену у российских сил.

    Десять солдат 23-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен на южнодонецком направлении, передает ТАСС. Сдача произошла во время штурмовых действий российских подразделений на нескольких опорных пунктах.

    Как уточняет корреспондент агентства, военнослужащие добровольно сложили оружие и были взяты под стражу. Российские войска, по данным источника, оказывают пленным всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Запад» взяли в плен десять солдат вооруженных сил Украины за сутки.

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    14 мая 2025, 09:19 • Новости дня
    Захарова высмеяла публикации о «деталях» переговоров России в Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Анонимные сообщения в соцсетях, «разговоры вселенных с галактиками», якобы раскрывающие нюансы участия России в переговорах по украинскому урегулированию в Турции, не имеют отношения к реальности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, она была вынуждена читать всю эту переписку «вселенной с галактиками» в анонимных аккаунтах соцсетей, передает радио Sputnik.

    «Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то», – заявила Захарова.

    Она отметила, что вся официальная информация по этому вопросу будет объявлена российской стороной.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины.

    Владимир Зеленский заявил, что будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным и ни с кем другим разговаривать не будет.

    Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    14 мая 2025, 06:56 • Новости дня
    Тульские десантники уничтожили скопление ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тульские десантники нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области.

    Операция по ликвидации украинских военных была проведена расчетами РСЗО БМ-21 «Град» Тульских артиллеристов-десантников, передает РИА «Новости». Уточняется, что удар был нанесен по координатам, которые передали российские разведчики после обнаружения скопления сил противника в лесном массиве. По информации Минобороны, военные подразделения ежедневно наносят удары по объектам и живой силе ВСУ в интересах группировки «Север».

    Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля, поступившие с беспилотников в режиме реального времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении. Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на этом участке. Ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины

    Перспектива переговоров в Стамбуле вынуждает Германию допускать непростительные дипломатические ошибки. Сперва Берлин поставил ультиматум Москве согласиться на 30-дневное перемирие, а затем несколько раз сдвинул сроки «часа Х». Чем можно объяснить подобное поведение нового правительства Фридриха Мерца? Подробности

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    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Конфликт Индии и Пакистана доказал превосходство оружия России и Китая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сфотографировался на фоне купленных у России комплексов С-400 на авиабазе Адампур и похвалил российскую систему за беспрецедентную мощь. В ходе очередного обострения конфликта также проявили себя пакистанские истребители J-10C китайского производства. Как полагают эксперты, теперь Россия и Китай начнут усиливать позиции на рынке оружия, потому что дорогая западная продукция не оправдала потраченных средств. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    • Парад Победы на Красной площади

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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