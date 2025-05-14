Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
СК установил 24 факта убийства ВСУ жителей Русского Поречного
Следствие зафиксировало убийство 24 мирных жителей Русского Поречного в Курской области
В селе Русское Поречное Курской области следователями установлены 24 случая убийства мирных жителей с применением пыток и огнестрельного оружия, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Как следует из сообщения Петренко в Telegram-канале СК, следователи установили 24 факта убийства украинскими военными мирных жителей села Русское Поречное в Курской области.
По словам Петренко, в ходе осмотра жилого сектора Русского Поречного и поселка Мирного Суджанского района обнаружены части тел двух мирных жителей. На телах погибших были зафиксированы огнестрельные ранения, а также следы пыток и истязаний.
Следствие пришло к выводу, что не позднее января 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, применили пытки и убили этих людей. По данным СК, по этим обстоятельствам возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Устанавливаются личности причастных представителей украинских вооруженных формирований.
Ранее в Следственном комитете России отмечали, что потерпевшими в Курской области из-за преступлений украинских боевиков считаются более 49 тыс. человек.
Украинские военные, попавшие в плен, признались в получении приказа не щадить мирных жителей Курской области.
Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.