Следствие зафиксировало убийство 24 мирных жителей Русского Поречного в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения Петренко в Telegram-канале СК, следователи установили 24 факта убийства украинскими военными мирных жителей села Русское Поречное в Курской области.

По словам Петренко, в ходе осмотра жилого сектора Русского Поречного и поселка Мирного Суджанского района обнаружены части тел двух мирных жителей. На телах погибших были зафиксированы огнестрельные ранения, а также следы пыток и истязаний.

Следствие пришло к выводу, что не позднее января 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, применили пытки и убили этих людей. По данным СК, по этим обстоятельствам возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Устанавливаются личности причастных представителей украинских вооруженных формирований.

Ранее в Следственном комитете России отмечали, что потерпевшими в Курской области из-за преступлений украинских боевиков считаются более 49 тыс. человек.

Украинские военные, попавшие в плен, признались в получении приказа не щадить мирных жителей Курской области.

Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.