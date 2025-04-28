  • Новость часаКремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
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    Чьи доходы съедает крепкий рубль
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    В Кремле заявили об ожидании сигнала от Киева о прямых переговорах
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Трамп: Зеленский стал спокойнее
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

    3 комментария
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    6 комментариев
    28 апреля 2025, 12:05 • Новости дня

    Пленные боевики ВСУ рассказали о приказе не щадить жителей Курской области

    МИД: Пленные боевики ВСУ рассказали о приказе убивать мирных жителей в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, попавшие в плен, признались в получении приказа не щадить мирных жителей Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, украинские боевики, попавшие в плен к российским военным, уже дали многочисленные признательные показания о том, что получали приказы убивать всех, кто встретится, передает ТАСС.

    Мирошник заявил, что эти показания служат еще одним подтверждением государственной политики Владимира Зеленского, направленной на уничтожение мирного населения, что, по его словам, является тяжким военным преступлением.

    Он отметил, что из освобожденных территорий Курской области под обстрелами ВСУ были эвакуированы более 800 мирных жителей, и многие из них дали детальные показания о деятельности украинских военных в Курской области, включая факты расстрелов, издевательств, грабежей и насилия.

    Посол также сообщил, что после полного освобождения Курской области от украинских военных, Россия активизировала следственные действия по преступлениям ВСУ.

    По данным Мирошника, Следственный комитет уже собрал свидетельства о гибели сотен мирных жителей, захороненных в садах, огородах и безымянных могилах, СК будет продолжать расследования для подтверждения этих фактов.

    Он подчеркнул, что Россия уже владеет предварительными сведениями о случаях зверских убийств и пыток мирных граждан украинскими боевиками в ряде населенных пунктов Курской области, включая Русское Поречное, Малую Локню, Черкасское Поречное, Махновку и другие.

    Мирошник заверил, что расследования будут доведены до конца, и международное сообщество получит подтвержденные данные о преступлениях ВСУ на территории региона.

    Ранее Мирошник сообщил, что российская сторона располагает сведениями о сотнях погибших гражданских лиц в Суджанском районе Курской области.

    В Следственном комитете России отмечали, что потерпевшими в Курской области из-за преступлений украинских боевиков считаются более 49 тыс. человек.

    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – рассуждает собеседник.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт. – «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран».

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    28 апреля 2025, 01:02 • Новости дня
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщили корейские СМИ.

    По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».

    По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.

    Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.

    Инфографика

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    @ TATYANA MAKEYEVA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена и дальше поражать объекты, используемые военными на Украине, а также иностранными наемниками, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Россия продолжит наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками, передает РИА «Новости». «Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами», – заявил Лавров в интервью телеканалу CBS.

    В рамках спецоперации на Украине Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом, и сейчас ситуация не изменилась. Власти России никогда целенаправленно не бьют по гражданским объектам, в отличие от режима Владимира Зеленского.

    Лавров уточнил, что если цель использовалась украинскими военными, то Минобороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты. Министр заверил, что целями атак не являются гражданские объекты, как это было в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. По словам Лаврова, тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель.

    Лавров напомнил о предложении президента США Дональда Трампа, поддержанного российским лидером Владимиром Путиным, о 30-дневном моратории на атаки на энергетическую инфраструктуру. Россия это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, никогда не нарушала, в то время как украинская сторона нарушала его несколько сотен раз. Перечень этих атак был направлен госсекретарю США Марко Рубио и в ООН.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

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    27 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время встречи в Риме Дональд Трамп не разрешил Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским, попросив французского президента покинуть зал, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

    Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, передает RT. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео, на котором запечатлена подготовка к переговорам. По словам журналиста, «Трамп сказал Макрону не вмешиваться».

    На видео видно, что вначале в зале стояли три стула и, кроме Зеленского и Трампа, там был Макрон. Французский президент поздоровался с Зеленским и попытался поприветствовать Трампа, но тот что-то сказал, после чего Макрон удалился. В дальнейшем на записи видно, как переговоры проходят только с двумя участниками, а третьего стула больше нет. Боуз отметил, что Макрон сделал так, как ему приказали, и добавил, что Зеленский по окончании разговора сразу поехал докладывать Макрону.

    Позже лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после этого инцидента, подчеркнув, что президент Франции «подорвал доверие к стране», пишет РИА «Новости».

    «От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» – написал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    27 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    @ KONTROLABIPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время похорон папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.

    Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах папы римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть». Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.

    В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким способом», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность». После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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    28 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине

    Журналист Хитченс заявил о провокациях НАТО и лжи Запада о ситуации на Украине

    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    @ Benoit Doppagne/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британский обозреватель Питер Хитченс из издания Daily Mail подверг резкой критике западную политику и информационную кампанию вокруг событий на Украине, отметив роль провокаций НАТО.

    Автор статьи Питер Хитченс обвинил западные правительства в распространении дезинформации о ситуации на Украине и вокруг России, передает Daily Mail.

    По его словам, масштаб лжи сопоставим лишь с введением в заблуждение при вторжении в Ирак. Он отметил, что обсуждение истинных причин конфликта отсутствует в западных странах, а власти Великобритании не объяснили, зачем поддержали вмешательство.

    Хитченс заявил, что действия НАТО, в том числе продвижение альянса на восток, систематически провоцировали Россию. Он напомнил о заявлении Джорджа Буша в 2008 году о стремлении включить Украину в НАТО, назвав это началом эскалации. По мнению Хитченса, заявления о том, что Россия не была спровоцирована, являются ложью.

    Он также напомнил о событиях 2014 года, когда на Украине был смещен избранный президент, а Запад поддержал эту смену власти.

    Хитченс заявил, что в западной риторике о демократии присутствует избирательность, приводя в пример игнорирование нарушений прав оппозиции в Румынии и Турции.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по Украине возможно только при устранении первопричин конфликта.

    В Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО,

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского.

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    27 апреля 2025, 16:52 • Новости дня
    Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
    Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам.

    Орбан призвал руководство Европейского союза отказаться от военных методов разрешения украинского кризиса. В сообщении в X (бывший Twitter, заблокирована в России) Орбан заявил: «Военный психоз, захвативший Европу, пора прекратить. Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель цепляется за безнадежную стратегию войны», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что считает единственным выходом из сложившейся ситуации на Украине переход к мирному урегулированию.

    25 апреля венгерский премьер выступил с аналогичными заявлениями в эфире радио Kossuth. Тогда Орбан также выразил уверенность, что поиск ЕС мирного решения украинского конфликта представляет собой лишь вопрос времени.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры по воле Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя срыв переговоров США, Европы и Украины в Лондоне на уровне министров, предположил, что представители стран не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. По его словам, Москва продолжает контакты с Вашингтоном по мирному процессу, с европейскими и украинскими представителями контактов нет, хотя Россия открыта к ним.

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    28 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Конгрессвумэн Грин оценила встречу Трампа и Зеленского двумя словами

    Конгрессвумэн Грин: Зеленский понял, что все кончено

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане Владимир Зеленский понял, что «все кончено», заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала встречу Зеленского и Трампа, которая состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане. Грин опубликовала фотографию, на которой Трамп и Зеленский сидят друг напротив друга в пустом зале, при этом лицо Зеленского выражает сильную напряженность, передает канал «360».

    Грин подписала фотографию словами: «Все кончено». По ее мнению, Зеленский понял, что рассчитывать ему больше не на что.

    Встреча продолжалась около 15 минут и проходила по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, но сам Макрон в ней участия не принимал.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее после переговоров в Риме.

    Дональд Трамп во время встречи в Риме попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским.

    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной.

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    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

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    27 апреля 2025, 19:21 • Новости дня
    Путин позвонил освобождавшим Курскую область военным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами, отличившимися при освобождении Курской области, отметив их вклад в успех операции.

    Путин позвонил командующему группировкой и командирам подразделений, отличившихся при освобождении Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Путин поздравил военных с победой. «Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время. Позже российский лидер предложил Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.

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    28 апреля 2025, 07:24 • Новости дня
    Группу польских наемников уничтожили в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Дзержинске на территории Донецкой народной республики ликвидирована группа, предположительно состоявшая из польских наемников, отличавшихся современной экипировкой и особой манерой общения.

    Как передает РИА «Новости», российский штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад» сообщил, что в Дзержинске (украинское название – Торецк) была уничтожена группа, предположительно, польских наемников. По его словам, позиции противника находились буквально в десяти метрах за стеной, а по услышанным выражениям, экипировке и манере работы бойцы определили национальность как польскую.

    Он отметил, что слышали «украинско-пшекские» выражения, что дало основания полагать, что это были именно поляки. Штурмовик добавил, что группа наемников была очень хорошо экипирована и не шла на контакт при попытках взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил дело о теракте после убийства жителя Курской области, совершенного польскими наемниками, а ранее польские наемники составили 90% личного состава украинских войск в Разливе на юге ДНР.

    Коментарии (12)
    28 апреля 2025, 03:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».

    В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.

    ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.

    Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».

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