МИД: Пленные боевики ВСУ рассказали о приказе убивать мирных жителей в Курской области

Tекст: Вера Басилая

По словам Мирошника, украинские боевики, попавшие в плен к российским военным, уже дали многочисленные признательные показания о том, что получали приказы убивать всех, кто встретится, передает ТАСС.

Мирошник заявил, что эти показания служат еще одним подтверждением государственной политики Владимира Зеленского, направленной на уничтожение мирного населения, что, по его словам, является тяжким военным преступлением.

Он отметил, что из освобожденных территорий Курской области под обстрелами ВСУ были эвакуированы более 800 мирных жителей, и многие из них дали детальные показания о деятельности украинских военных в Курской области, включая факты расстрелов, издевательств, грабежей и насилия.

Посол также сообщил, что после полного освобождения Курской области от украинских военных, Россия активизировала следственные действия по преступлениям ВСУ.

По данным Мирошника, Следственный комитет уже собрал свидетельства о гибели сотен мирных жителей, захороненных в садах, огородах и безымянных могилах, СК будет продолжать расследования для подтверждения этих фактов.

Он подчеркнул, что Россия уже владеет предварительными сведениями о случаях зверских убийств и пыток мирных граждан украинскими боевиками в ряде населенных пунктов Курской области, включая Русское Поречное, Малую Локню, Черкасское Поречное, Махновку и другие.

Мирошник заверил, что расследования будут доведены до конца, и международное сообщество получит подтвержденные данные о преступлениях ВСУ на территории региона.

Ранее Мирошник сообщил, что российская сторона располагает сведениями о сотнях погибших гражданских лиц в Суджанском районе Курской области.

В Следственном комитете России отмечали, что потерпевшими в Курской области из-за преступлений украинских боевиков считаются более 49 тыс. человек.