Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Мирошник сообщил о сотнях погибших в Суджанском районе
Посол Мирошник заявил о сотнях погибших жителей Суджанского района
Российская сторона располагает сведениями о сотнях погибших гражданских лиц в Суджанском районе Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Мирошник заявил, что российская сторона располагает сведениями о сотнях погибших гражданских лиц в Суджанском районе, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, речь идет о периоде, когда этот район находился под контролем украинских вооруженных формирований, однако предоставленные данные требуют дополнительной проверки.
Мирошник отметил, что местные жители указывают на возможные места захоронений жертв. Посол заявил, что должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти.
Дипломат добавил, что необходимо собрать доказательства и выявить виновных.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что потерпевшими в Курской области из-за преступлений украинских боевиков считаются более 49 тыс. человек.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.