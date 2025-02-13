Число пропавших без вести на Украине удвоилось до 50 тысяч

МККК зафиксировал удвоение числа пропавших без вести на Украине до 50 тысяч

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом заявил Душан Вуясанин, глава Бюро Центрального агентства МККК по розыску, занимающееся ситуацией на Украине. По его словам, год назад число пропавших без вести, задокументированных МККК, составляло 23 тыс. человек, сообщает ТАСС.

В МККК также отмечают, что ежемесячно получают около 5 тыс. заявлений о пропавших в зоне конфликта людях, тогда как ранее это число составляло около 1 тыс. Подобный рост комитет связывает с обострением конфликта, а также с улучшением механизмов подачи заявлений. На сегодняшний день семьи разыскиваемых имеют возможность подавать запросы онлайн.

Бюро Центрального агентства МККК, начавшее свою работу в марте 2022 года, функционирует как нейтральный посредник. Оно оказывает поддержку людям, которые разыскивают родственников по обе стороны фронта. Важной частью работы Бюро является выполнение условий Женевских конвенций, которые обязывают стороны конфликта информировать МККК обо всех находящихся в их власти лицах. Это снижает риск безвестного исчезновения людей.

Напомним, Российский Красный Крест нашел 1,2 тыс. человек, связь с которыми была потеряна в результате чрезвычайной ситуации в Курской области, установив судьбу 969 гражданских и 231 военнослужащего.