Гоцанюк: В Крыму 14 районов остались без света из-за атак ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» планируют восстановить электроснабжение во всех 14 пострадавших муниципальных образованиях полуострова до конца текущих суток – к 00:00, – написал он в Max-канале.

Гоцанюк уточнил, что ричиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием – ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры.

Он добавил, что аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме и делают всё возможное, чтобы электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму утром пятницы остановили движение пригородных поездов в Евпаторию. Власти Крыма пообещали восстановить электроснабжение до конца суток. Системы ПВО в течение дня пятницы уничтожили 188 украинских дронов над регионами России.



