Blue Origin отменила запуск ракеты New Glenn из-за технических проблем

Первый запуск ракеты New Glenn от Blue Origin отменен из-за неисправности подсистемы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, отменила запланированный первый запуск своей ракеты-носителя New Glenn, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление компании. Причиной отмены стали технические проблемы, возникшие в одной из подсистем ракеты, что сделало невозможным проведение запуска в запланированное время.

В официальном сообщении Blue Origin говорится: «Мы отменяем сегодняшнюю попытку запуска, чтобы устранить неполадку в подсистеме ракеты, что выведет нас за пределы стартового окна». Компания пока не уточнила, когда будет назначена новая дата запуска, но рассматривает возможность повторной попытки.

Ракета-носитель New Glenn названа в честь Джона Гленна, первого американского астронавта, совершившего орбитальный полет в 1962 году. Разработка данной ракеты была объявлена Blue Origin в 2015 году. Ожидается, что New Glenn сможет доставлять до 45 тонн грузов на низкую околоземную орбиту или до 13 тонн на геопереходную орбиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Blue Origin пыталась оспорить присуждение НАСА контракта стоимостью 2,9 млрд долларов на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX, но не добилась успеха, также сообщалось, что космический полет корабля New Shepard компании самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Blue Origin с пассажирами, включая самого бизнесмена, прошел в США, и американский космический аппарат New Shepard компании Blue Origin начал второй суборбитальный пилотируемый полет.