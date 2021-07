Модуль «Наука» освятили перед запуском к МКС Корабль New Shepard с миллиардером Безосом приземлился в США 20 июля 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Космический полет корабля New Shepard компании самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Blue Origin с пассажирами, включая самого бизнесмена, прошел в США. Корабль стартовал с космодрома рядом с городом Ван-Хорн в Техасе в 9.12 по местному времени (16.12 мск), передает ТАСС со ссылкой на трансляцию. Аппарат должен был набрать высоту около 100 километров, после этого капсула отделится от ракеты-носителя и спустится на землю на парашютах. Длительность полета, по расчетам разработчиков, должна была составлять 11 минут. Около четырех минут пассажиры должны были испытывать невесомость. Управление кораблем проводилось в автоматическом режиме. Согласно трансляции канала Blue Origin на YouTube, аппарат уже приземлился там, где и запланировали разработчики. Ранее Безос заявлял, что согласен с тем, что состоятельные люди должны тратить деньги для решения проблем на Земле, однако полагает, что нужно смотреть в будущее. Сообщалось, что на New Shepard также младший брат бизнесмена, пожарный-доброволец Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк.

США подвергли критике российское гиперзвуковое оружие 20 июля 2021, 04:27

Российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что США «в курсе заявлений президента Путина», но отказался их «анализировать» или «вдаваться в подробности». При этом Кирби утверждает, что «российские гиперзвуковые системы – потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. Кирби заявил, что США «всегда держат в уме дестабилизирующую активность» России. Он процитировал главу ведомства, по словам которого, Россия продолжает представлять угрозу. «И мы воспринимаем это очень-очень серьезно», – приводит слова Кирби РИА «Новости». В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Кирби не стал объявлять Россию ответственной за недавние случаи недомогания у дипломатов США в Австрии, которое в СМИ называют «гаванским синдромом». «Я ценю ваше намерение заставить меня конкретно указать на кого-то, но я не буду делать этого сейчас», – сказал он. Напомним, в США продолжают раскручивать скандал об «акустических атаках» на американских дипломатов и чиновников за пределами Штатов. Речь идет, в частности, о том, что уже названо «гаванским синдромом» . Ветераны МВД предположили назначение подземной тюрьмы под Петербургом 19 июля 2021, 20:13

Подземная тюрьма с крематорием в Петербурге, скорее всего, использовалась либо для для преступлений, связанных с имитацией лишения свободы, либо для реабилитации людей с наркотической зависимостью, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные ветераны МВД. В Ленинградской области в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволжского района обнаружили подземную двухэтажную тюрьму, в которой есть три камеры с рукомойниками, унитазами и двухъярусными кроватями. На территории в бане также найдена замаскированная печь размером с человеческое тело, место напоминает крематорий.



«Был период, когда и в правительстве, и в силовых структурах шли разговоры о разрешении частных колоний, следственных изоляторов, частных тюрем. Но потом эта тема была закрыта, государство идею не поддержало. Тем не менее, я полагаю, что место это могло быть построено как раз с расчетом на нововведение, которое и не произошло», – полагает полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов. Однако генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов сомневается, что такое дорогостоящее сооружение стали бы возводить заранее. По его мнению, бункер – дело рук профессионала, человека, который очень хорошо знает, как выглядят настоящие тюрьмы изнутри, знающего их порядок и устройство, поскольку все спроектировано абсолютно профессионально и качественно. Во многом данное сооружение даже копирует реальное место лишения свободы. «Тайные тюрьмы или места для насильственного содержания людей – вещь не новая. Они неоднократно встречались в нашей криминальной истории, их создавали различные криминальные группировки, в том числе на территории республик Северного Кавказа. В других странах такая практика тоже отмечается. В США, Мексике и других странах тоже периодически находят подобного рода объекты в каких-то частных домах или на предприятиях, которые используются для незаконного удержания людей», – говорит собеседник. Он обращает внимание на то, что данное в подземное сооружение вложено очень много денег. По данным издания 47news.ru – около полмиллиона долларов. Из этого эксперт сделал вывод, что подземная тюрьма явно построена для постоянной эксплуатации. «Скорее всего, это было построено либо для долгого задержания каких-то людей, либо для проведения каких-то обманных мероприятий. То есть человеку могли устроить якобы реальное задержание, а затем проводить соответствующие работы по вымогательству и еще чего-нибудь. Скорее всего, это место создавалось для этого, но это только догадки», – рассуждает Ворожцов. Также он предположил, что данное место могло быть построено в качестве реабилитационного центра для имеющих наркотическую зависимость. «Бывали истории, когда родители в подобные места сдавали своих детей-наркоманов, их запирали в камеры, там у них проходила ломка, этот ужасный период, а потом шла реабилитация. Такое тоже может быть», – заключил ветеран МВД. Позже стало известно, что к дому с подземной тюрьмой приехала тяжелая техника и засыпала вход землей, а следственные действия на участке уже закончились. Норвегии предложили привести хоть один пример «пострадания» от России 19 июля 2021, 23:51 Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «заказной соцопрос» в норвежской газете о «российской угрозе». Захарова сообщила в Telegram, что в пятницу норвежская газета Dagbladet «основной своей темой сделала заказной соцопрос, согласно которому 38% процентов респондентов уверены, что «главную угрозу миропорядку» представляет Россия». При этом «Китай удостоился четверти от общего числа – 25%, КНДР – 20%, США – 4%». Как заявила Захарова «специально отобранные эксперты» принялись рассуждать, что «часть последнего столетия Норвегия непосредственно сталкивалась с российской угрозой», а Россия «постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример – Сирия». Захарова отметила, что в XX веке СССР «действительно пришлось продемонстрировать военную мощь и очистить север Норвегии от немецко-фашистских захватчиков». Она также указала, что в Сирии «ВКС громят террористов и защищают международное право», чтобы «погрязшая в неудачных экспериментах «западная прогрессивная общественность» продолжила своё существование, не погибнув под гнетом» террористической организации «Исламское государство*». Однако, как отметила представитель МИДа, «результаты опроса, конечно, впечатляют». Так, США «демонстрируют свою военную мощь» в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других странах только за «огрызок века». При этом американцы «нарушают все мыслимые правовые и этические нормы». «А «угрозу миропорядку» несет все равно Москва, – заявила она. – Может кто-нибудь в Норвегии привести хоть один конкретный пример «пострадания» от нашей страны? Ответ очевиден - нет». По мнению Захаровой, «опрос доказывает мощь иного качества – мощь западной медиапропаганды». Напомним, спецслужбы Дании шпионили по заказу США за рядом европейских политиков. Захарова указывала, что Норвегия потребовала «не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США», а «объяснений от Дании». «Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: «Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что все болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста», – заявила Захарова. Кац вступился за сбившую троих детей в Москве девушку 20 июля 2021, 03:31

Оппозиционный блогер Максим Кац заявил, что нужно не «требовать крови 18-летней девушки», которая сбила на пешеходном переходе троих детей, а строить дороги, как в Швеции. Кац отметил в Twitter, что «требуют крови 18-летней девушки, которая совершила по неосторожности страшное ДТП». Он заявил, что вместо этого нужно брать пример со Швеции, где «не строят дорог с ловушками» и «нельзя никого убить, если ты неопытный водитель и отвлекся на телефон, и свою жизнь испортить нельзя». «Что значит отвлекся на телефон. Запрещено законом за рулем разговаривать по телефону. Вы этого не знали?» – указали ему в комментариях. Кац на это заявил: «И что с того? Запрещено, а все разговаривают, многие и СМСки пишут. А некоторые пьяными водят, без прав. Также некоторые с правами, но злые, скандалят с пассажиром или просто дураки». Он добавил, что «таких людей на дорогах много, это не причина чтобы кто-то погибал». На сравнение ДТП с аварией, которую устроил актер Михаил Ефремов, Кац ответил: «Ефремов, когда вел, был пьян, это было опасное вождение в состоянии опьянения. Девушка не была пьяна, не вела опасно, ехала не быстро. Они, конечно, оба попали в градостроительные ловушки, и оба бы никого не убили, если бы город был нормальный. Но Ефремов виноват намного больше». По его словам, «нужно было ее отпустить под подписку и судить так, как полагается в этом случае по закону». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана 20 июля 2021, 10:25

Российские танкисты в Таджикистане в рамках учений совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200-километровый марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. Военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. Суд арестовал сбившую троих детей в Москве девушку 19 июля 2021, 20:28

Тверской районный суд арестовал до 16 сентября Валерию Башкирову по делу о ДТП на западе Москвы, в котором погибли двое детей, сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия», – сказали в пресс-службе суда, передает РИА «Новости». Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября. Ранее в прокуратуре сообщали, что полиция ужесточила обвинение сбившей детей девушке. В МВД потребовали ареста подозреваемой. В Следственном комитете поясняли, что готовы расследовать преступление, но для передачи дела требуется решение прокурора. В прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере и какое наказание грозит автолюбительнице. Путину показали модель новейшего однодвигательного истребителя 20 июля 2021, 14:32

Президент Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне «Сухого». Модель истребителя представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Путина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин, передает ТАСС. Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Порошенко заявил, что через год Крым будет «украинским» 20 июля 2021, 09:05

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России. Об этом он заявил в обращении к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам. «Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой», – написал он в Facebook. По словам экс-президента, уже через год Крым будет отмечать этот праздник в составе Украины. «И скоро в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году – в Бахчисарае! Крым – это Украина!» – заключил Порошенко. Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент. «Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы 20 июля 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России». «Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей. Отправлен в отставку замминистра энергетики, проработавший в этой должности 20 лет 19 июля 2021, 19:04

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку замминистра энергетики Анатолия Яновского, курировавшего в ведомстве угольную отрасль и международную деятельность. «Освободить Яновского Анатолия Борисовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Яновский занимал должность замминистра с 1998 года, сначала в министерстве топлива и энергетики, затем – просто энергетики. С 2004 года после образования министерства промышленности и энергетики руководил в нем департаментами, а в 2007 году стал замглавы ведомства и здесь. Последнее назначение было в июне 2008 года - на пост замминистра энергетики РФ, на котором он курировал международное сотрудничество и угольную, сланцевую и торфяную промышленность. Патриарх Кирилл пригласил в Москву избитого в Киргизии из-за вероисповедания мальчика 19 июля 2021, 21:43

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригласил мальчика, который пострадал из-за вероисповедания и национальности в результате конфликта со сверстниками во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль в Киргизии, посетить Москву. «С большой тревогой узнал о произошедшем с тобой случае на спортивных сборах. Хотел бы выразить тебе искреннее сочувствие. Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого и ценно. Твой поступок, отвага и твердость достойны всяческой поддержки. Миллионы твоих братьев и сестер во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент – никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным», – говорится в письме к мальчику, опубликованном на сайте РПЦ. Патриарх отметил, что христиане во все времена подвергались нападкам, но настоящая сила духа «заключается в великодушии и благородстве, терпении и готовности прощать обидчиков». «Приглашаю тебя и твою семью посетить Москву, чтобы совершить паломничество к православным святыням, познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере», – обратился патриарх к мальчику. Также на сайте РПЦ отмечается, что секретарь Бишкекской епархии иерей Александр Пелин недавно встретился с ребенком и его семьей. «Мы надеемся и молимся, чтобы следствие было объективным, и те, кто дал обещание разобраться в этом вопросе, они его действительно сдержат и не будут скрывать каких-то фактов. Родители немного растеряны, их со всех сторон терзают, мы хотели показать им, что они не одни и могут получить духовную поддержку в любое время. А в остальном, я думаю, это дело уже правоохранительных органов – разбираться, находить виновных», – приводятся его слова. Как сообщает РИА «Новости», девятилетнего ребенка в июне избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По версии родителей ребенка, причиной избиения стала межрелигиозная рознь. История вызвала широкий общественный резонанс в России и Киргизии после того, как представители пострадавшей семьи публично рассказали об обстоятельствах происшествия. Премьер Киргизии Улукбек Марипов взял под личный контроль дело об избиении, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе кабмина республики. В ДНР создали оборонную госкорпорацию 19 июля 2021, 20:22 Текст: Алексей Дегтярев

В Донецкой народной республике создана госкорпорация «АЛМАЗ» для реализации политики в оборонно-промышленной сфере, указ о создании подписал глава ДНР Денис Пушилин. Корпорация займется созданием и производством, а также содействием в разработке и экспортом военной, гражданской продукции и продукции двойного назначения, передает ТАСС со ссылкой на указ Пушилина. Также корпорация будет заниматься социальными и другими общественно значимыми проектами. На территории республики располагаются предприятия по металлообработке, машиностроению, химической промышленности, черной и цветной металлургии, а также легкая промышленность. Мишустин рассказал о создании линейки российских электрокаров 19 июля 2021, 17:47 Текст: Алексей Дегтярев

В России планируется создать свою линейку электромобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей. В том числе, на водородных топливных элементах», – цитирует премьера ТАСС. В декабре была представлена совместная разработка Петербургского политехнического университета имени Петра Великого и ПАО «КамАЗ», первый российский серийный трехдверный малогабаритный городской электромобиль «Кама-1». Газета ВЗГЛЯД писала, какое преимущество есть у российского электрокара перед электроавтомобилями Tesla. Стало известно о скором соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2» 19 июля 2021, 22:54

США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ со ссылкой на источники. Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Другой источник сказал, что США и Германии приближаются к соглашению, которое позволит избежать санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. По словам источников, Вашингтон и Берлин планируют выделять больше средств на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности в стране. Не уточняется, идет ли речь о государственных или частных инвестициях, передает РИА «Новости». Госдеп сообщает, что советник ведомства Дерек Шолле 20–21 июля посетит Киев, после чего отправится в Варшаву, он «продолжит дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая обеспокоенность относительно трубопровода». В Киеве Шолле «встретится с правительственными чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами усилий Украины по противодействию российской агрессии». Кроме того, Шолле обсудит с представителями бизнеса на Украине «возможности для общего процветания», передает ТАСС. Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». Стало известно о задержании руководства УГИБДД Ставрополья 20 июля 2021, 13:03

Руководителя управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали, его подозревают в коррупции, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу проводилась при силовой поддержке Росгвардии, заявил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, была задержана «практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым», всего задержали более 35 сотрудников. Им вменяются организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и прочее. «По сути, на Ставрополье – действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных» номеров и пропуска большегрузов до торговли песком», – указал депутат. Также парламентарий опубликовал фотографии, которые сделаны внутри жилища Сафонова. Задержание главы УГИБДД подтвердил источник ТАСС. «Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что в задержании участвовали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД.