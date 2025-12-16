Tекст: Елизавета Шишкова

Запад приветствует нападения на русских, их ценности, веру и церковь, заявил глава партии «Союз независимых социал-демократов» и бывший президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, России отказывают в праве защищать народ, язык и культуру на Украине, тогда как подобные действия со стороны других стран воспринимаются как должное.

Додик подчеркнул, что конфликт на Украине не завершится, пока Россия не достигнет своих целей, и отметил, что «это не захват чужой территории», поскольку на спорных землях проживает около 15 млн русских. Он сравнил поведение США и России, заявив: «Если хоть у одного американца возникнет проблема по бизнесу в Боснии, к вам придет посол США и будет отстаивать интересы своего гражданина. А Россию вы лишаете права защищать свои 15 миллионов, свой язык, свою культуру, свою веру, церковь. И всему этому аплодирует Запад – нападению на ценности, на русских, на веру, на церковь, на язык».

По мнению Додика, такие подходы для западных стран являются нормой. Он также коснулся внутриполитической ситуации в Республике Сербской и призвал сербов отказаться от участия в общем государстве с Боснией и Герцеговиной, поскольку, по его мнению, их держат в униженном и подневольном положении.

Милорад Додик назвал Боснию и Герцеговину «нереальным проектом» и обвинил Дейтонские соглашения в лишении сербов автономии. Политик отметил, что, по его мнению, люди, поддерживающие Боснию и Герцеговину, «поддерживают иллюзию».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Милорад Додик заявил, что Европа понесет наибольшие потери по итогам конфликта на Украине.

Додик исключил возможность введения антироссийских санкций и подчеркнул противодействие поставкам оружия Киеву со стороны Сараево.