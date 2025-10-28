Додик объявил о противостоянии поставкам оружия Киеву из Сараево

Додик: Республика Сербская будет противостоять попыткам Сараево поставлять оружие Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

По итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не станет вводить какие-либо санкции против России. Он обратил внимание на политику Сараево, которую назвал устойчиво негативной по отношению к Москве, сообщает ТАСС.

«Существует вопрос поведения политического Сараево, которое устойчиво негативно относится к Российской Федерации, на чем и построена часть их политики. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что не будем вводить никаких санкций против России и будем, насколько сможем, предотвращать попытки [боснийских] мусульман поставлять оружие и боеприпасы на Украину», – заявил Додик Радио и телевидению Республики Сербской.

Также глава Республики Сербской подчеркнул, что боснийские сербы не поддерживают идею членства Боснии и Герцеговины в НАТО.

