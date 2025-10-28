Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Додик объявил о противостоянии поставкам оружия Киеву из Сараево
Додик: Республика Сербская будет противостоять попыткам Сараево поставлять оружие Киеву
Лидер боснийских сербов Милорад Додик исключил введение антироссийских санкций и заявил о противодействии поставкам оружия Киеву со стороны Сараево.
По итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не станет вводить какие-либо санкции против России. Он обратил внимание на политику Сараево, которую назвал устойчиво негативной по отношению к Москве, сообщает ТАСС.
«Существует вопрос поведения политического Сараево, которое устойчиво негативно относится к Российской Федерации, на чем и построена часть их политики. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что не будем вводить никаких санкций против России и будем, насколько сможем, предотвращать попытки [боснийских] мусульман поставлять оружие и боеприпасы на Украину», – заявил Додик Радио и телевидению Республики Сербской.
Также глава Республики Сербской подчеркнул, что боснийские сербы не поддерживают идею членства Боснии и Герцеговины в НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Милорад Додик поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему успехов. Додик попросил Путина договориться с Дональдом Трампом по вопросу Балкан. Додик спрогнозировал очередь из европейских лидеров у Кремля.