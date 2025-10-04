Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?7 комментариев
Додик попросил Путина договориться с Трампом по Балканам
Президент Сербии Додик попросил Путина поднять балканский вопрос
На встрече с Владимиром Путиным Милорад Додик призвал не допустить выпадения Балкан из повестки возможных переговоров между Россией и США, предложив создать специальную комиссию.
Президент Республики Сербской Милорад Додик после встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях заседания клуба «Валдай» сообщил, что обратился с просьбой не оставлять балканскую тематику в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Додик подчеркнул: «Если будет достигнута договоренность между двумя мировыми державами, крайне важно, чтобы внимание к Балканам не оказалось упущенным». Он предложил создать совместную комиссию России и США по Балканам для выработки прочных решений и стабилизации региона.
По словам Додика, встреча с Путиным позволила обсудить широкий круг вопросов, включая экономическое, культурное и спортивное сотрудничество. Президент Республики Сербской отметил, что их команда вскоре примет участие в ВТБ-лиге, несмотря на возможные угрозы со стороны европейских ассоциаций. Он сообщил, что выбор в пользу ВТБ-лиги позволяет выйти на спортивные площадки с ведущими российскими клубами.
Додик отдельно подчеркнул важность стратегической поддержки России в Совете Безопасности ООН по ключевым для республики вопросам. С его слов, эта тема также обсуждалась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Республики Сербской заявил, что через два года попасть в Кремль будет затруднительно из-за большой очереди европейских лидеров.