В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.10 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с Додиком в Сочи
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком на полях заседания клуба «Валдай», где обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений.
Президент России Владимир Путин 2 октября проведет встречу с Милорадом Додиком, президентом Республики Сербской, сообщает ТАСС.
Переговоры состоятся на полях заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «сегодня он [президент] встретится с Додиком. Они недавно встречались, продолжают активный диалог. По-прежнему много тем для обсуждения». Песков отметил, что главы государств намерены обсудить широкий круг вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.