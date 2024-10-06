Россия получила пять отказов на выступления докладчиков на Форуме ОБСЕ

Tекст: Антон Антонов

Жданова отметила, что ситуация на форуме была «крайне нестабильной». По словам Ждановой, конфронтационная линия председательствующих стран, Кипра и Хорватии, в значительной степени ущемляла интересы России как государства-участника.

«Мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции», – приводит ее слова РИА «Новости».

Кроме того, Жданова указала, что даже российским студентам был перекрыт доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя студенты из других стран ОБСЕ такой возможностью активно пользуются.

Она подчеркнула, что российская делегация, сталкиваясь с подобными действиями, была вынуждена принимать жесткие ответные меры. В этих условиях российская делегация отказалась присоединяться к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний форума в летнем триместре, считая, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума летом приняла заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Россия не будет «финансировать этот шабаш», учитывая, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках ПА ОБСЕ, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению спикера МИД России Марии Захаровой, Парламентская ассамблея ОБСЕ уходит от своего настоящего предназначения, а с приостановкой участия российской делегации она может стать политическим рудиментом.