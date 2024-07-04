ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Захарова предупредила о рисках для ПА ОБСЕ из-за приостановки участия России
Спикер МИД Захарова: ПА ОБСЕ рискует стать политическим рудиментом из-за приостановки участия России
Парламентская ассамблея ОБСЕ уходит от своего настоящего предназначения, а с приостановкой участия российской делегации она может стать политическим рудиментом, следует из комментария спикера МИД Марии Захаровой.
«Очевидно, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения – платформы для межпарламентского диалога», – передает ТАСС ее слова.
Дипломат отметила, что с приостановкой участия делегации из России организация рискует стать политическим рудиментом.
Накануне Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ.