Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ

Tекст: Алексей Дегтярев

Сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы полагают приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ «обоснованной и закономерной», передает ТАСС.

На время приостановки любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, нацеленные на причинение ущерба делегации России, будут считаться юридически ничтожными.

Ранее комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал Совфеду принять заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ и выплате взносов в бюджет организации.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Россия не намерена спонсировать ПА ОБСЕ.