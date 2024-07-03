80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.3 комментария
Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ
Государственная дума в ходе заседания приняла заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
Сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы полагают приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ «обоснованной и закономерной», передает ТАСС.
На время приостановки любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, нацеленные на причинение ущерба делегации России, будут считаться юридически ничтожными.
Ранее комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал Совфеду принять заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ и выплате взносов в бюджет организации.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Россия не намерена спонсировать ПА ОБСЕ.