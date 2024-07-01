Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.0 комментариев
Совфеду рекомендовано принять заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
Комитет Совфеда по международным делам рекомендовал Совету Федерации принять 3 июля заявление Федерального собрания о приостановке участия России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и выплате взносов в бюджет организации.
Документ единогласно поддержали сенаторы, передает ТАСС.
Сенаторы и депутаты подчеркивают, что ограничения в участии в мероприятиях ПА ОБСЕ в отношении парламентариев, выражающих волю и интересы своего народа, недопустимы.
В подобных условиях возможности для продолжения диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны. В связи с этим решено приостановить участие делегации Федерального собрания России в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов в бюджет организации.
При этом российская делегация будет готова вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению имеющихся проблем в европейской безопасности. Парламентарии и сенаторы надеются, что в ассамблее смогут проявить волю, чтобы преодолеть политический и идеологический кризис организации.
При этом многочисленные призывы к руководству ПА ОБСЕ и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без ответа и адекватной реакции.
Также в заявлении отмечается, что ПА ОБСЕ на протяжении многих лет игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в Прибалтике, свободы общения и обучения на родном языке. Также не уделяется внимание кощунственной героизации нацистов и их пособников, не осуждаются притеснения и убийства журналистов, выступающих против позиции США и ЕС.
Помимо этого, в проекте заявления напомнили, что российских делегатов в ПА ОБСЕ неоднократно лишали возможности выступить, не выдавая им визы для участия в ежегодных сессиях ПА ОБСЕ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ.