Совфеду рекомендовано принять заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ единогласно поддержали сенаторы, передает ТАСС.

Сенаторы и депутаты подчеркивают, что ограничения в участии в мероприятиях ПА ОБСЕ в отношении парламентариев, выражающих волю и интересы своего народа, недопустимы.

В подобных условиях возможности для продолжения диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны. В связи с этим решено приостановить участие делегации Федерального собрания России в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов в бюджет организации.

При этом российская делегация будет готова вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению имеющихся проблем в европейской безопасности. Парламентарии и сенаторы надеются, что в ассамблее смогут проявить волю, чтобы преодолеть политический и идеологический кризис организации.

При этом многочисленные призывы к руководству ПА ОБСЕ и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без ответа и адекватной реакции.

Также в заявлении отмечается, что ПА ОБСЕ на протяжении многих лет игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в Прибалтике, свободы общения и обучения на родном языке. Также не уделяется внимание кощунственной героизации нацистов и их пособников, не осуждаются притеснения и убийства журналистов, выступающих против позиции США и ЕС.

Помимо этого, в проекте заявления напомнили, что российских делегатов в ПА ОБСЕ неоднократно лишали возможности выступить, не выдавая им визы для участия в ежегодных сессиях ПА ОБСЕ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ.