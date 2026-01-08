Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.15 комментариев
В администрации Дональда Трампа рассматривали идею разовых выплат жителям Гренландии до 100 тыс. долларов на человека, чтобы мотивировать отделение острова от Дании.
Администрация Дональда Трампа обсуждала возможность разовой выплаты жителям Гренландии в размере от 10 до 100 тыс. долларов на человека с целью убедить их отделиться от Дании, сообщает Reuters. Агентство ссылается на собственные источники, отмечая, что механизм и точный размер предполагаемых выплат пока не определены.
По данным агентства, эта инициатива объясняет, каким образом Соединённые Штаты могут попытаться приобрести остров с населением около 57 тыс. человек, несмотря на неоднократные заявления Копенгагена о том, что Гренландия не продаётся, отмечает ТАСС.
Ранее Трамп заявлял: «Гренландия должна стать частью США», настаивая на целесообразности аннексии острова и угрожая Дании торговыми пошлинами в случае отказа.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен неоднократно подчеркивала, что Гренландия остается частью королевства.
Помимо Гренландии, Трамп также призывал Канаду стать 51-м штатом США, а бывшего премьер-министра Джастина Трюдо называл губернатором. Руководство Канады отвергало возможность такого присоединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас в четверг заявила, что Евросоюз обсуждает возможный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии. Европейские дипломаты ранее предложили рассмотреть вариант развертывания союзных войск в Гренландии для предотвращения возможного захвата острова Соединенными Штатами.
Публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии в России воспринимаются как повод для радости, по мнению министра обороны Бельгии Тео Франкена.