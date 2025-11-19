Экспедиция Конюхова достигла Южных Шетландских островов в Антарктиде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экспедиция во главе с российским путешественником Федором Конюховым приближается к Южным Шетландским островам в Антарктиде, передает ТАСС. Руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов сообщил, что команда уже увидела остров Смоленск за 80 км, но первой остановкой станет российская антарктическая база Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж.

На Кинг-Джордже участники команды планируют высадиться около 14:00 по московскому времени, навестить деревянный храм Святой Живоначальной Троицы и пообщаться с российскими полярниками. Оскар Конюхов отметил, что экспедиция пробудет на станции целый день и к вечеру отправится к острову Смоленск.

Экспедиция стартовала 14 ноября из аргентинского города Ушуайя на двухмачтовой шхуне и включает 28 человек. На острове Смоленск команда пробудет примерно три дня для развертывания первой в мире одиночной исследовательской станции – после этого Федор Конюхов останется на острове до середины марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская экспедиция отправилась закреплять российские топонимы на антарктических островах. Федор Конюхов в порту Ушуая начал подготовку к отплытию в Антарктиду. Росатом передал Конюхову аккумулятор для экспедиции на Южный полюс.