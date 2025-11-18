Экспедиция отправилась закреплять российские топонимы на антарктических островах

Tекст: Алексей Дегтярев

Экспедиция стартовала во вторник из аргентинского порта Ушуайя, передает ТАСС.

До начала декабря исследователи пройдут через восемь «Островов россиян», открытых отечественными первопроходцами 205 лет назад, чтобы закрепить их изначальные наименования в международной научной практике.

Руководитель экспедиции Михаил Слипенчук заявил: «Этот поход станет продолжением священной традиции морских исследований и направлен на актуализацию для современности подвига первых отечественных полярных первопроходцев».

Поход также приурочен к 205-летию открытия Антарктиды россиянами, 180-летию Русского географического общества и 270-летию МГУ.

Перед началом путешествия на борту шхуны «Эльдорадо» провели напутственный молебен перед Смоленской иконой Богородицы «Путеводительницы», которая стала духовным символом экспедиции. Одной из ключевых точек маршрута станет российская станция Беллинсгаузен на острове Ватерлоо, где пройдет международная научно-практическая конференция «Курс Чилингарова».

В составе экспедиции 12 представителей разных российских организаций. Поход завершится снова в Ушуайя в начале декабря, а итоги подведут на XV международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге 9–10 декабря.

Архипелаг Южные Шетландские острова включает 24 острова, значительная часть которых нанесена на карту российскими первопроходцами. Изначально многие острова имели русские названия, однако позднее их сменили английские топонимы.

Ранее в ноябре путешественник Федор Конюхов прибыл в аргентинский порт Ушуая, чтобы начать подготовку к отплытию на остров Смоленск в Антарктиде, где он намерен развернуть исследовательскую станцию.