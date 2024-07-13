Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
Суд арестовал обвиняемого в незаконном лишении свободы 16 детей в Уфе
Суд Советского района Уфы избрал меру пресечения в отношении мужчины, который обвиняется в незаконном лишении свободы и истязании детей, сообщила прокуратура Башкирии.
Мужчина арестован до 12 сентября этого года, сообщило ведомство, передает ТАСС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы», «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Напомним, вравоохранители в Уфе спасли удерживаемых в неволе 16 детей. В МВД сообщили, что родители державшихся в неволе детей являются нелегальными мигрантами.