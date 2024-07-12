МВД: Родители державшихся в неволе детей являются нелегальными мигрантами

Tекст: Алексей Дегтярев

Родители детей, которых удерживали в заточении в одной из уфимских квартир, находятся в стране нелегально, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

В отделение полиции поступило сообщение из больницы о 14-летнем подростке с травмами, повреждения он получил в доме на территории одного из районов Уфы, где держались взаперти дети. Освобожденных несовершеннолетних поместили в социальные учреждения.

Полиция проверяет родителей детей по факту нахождения в России с нарушением миграционного законодательства. После проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Ранее в пятницу в региональном следственном управлении СК сообщили, что в одной из арендованных квартир в Уфе насильно удерживалась группа из 16 детей возрастом от четырех до 16 лет. Некоторые из них – граждане Таджикистана. Задержаны двое подозреваемых, которые также являются гражданами этой среднеазиатской страны.