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МВД: Родители державшихся в неволе детей являются нелегальными мигрантами
Родители вызволенных из неволи 16 несовершеннолетних в Уфе находятся в России с нарушением миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Родители детей, которых удерживали в заточении в одной из уфимских квартир, находятся в стране нелегально, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
В отделение полиции поступило сообщение из больницы о 14-летнем подростке с травмами, повреждения он получил в доме на территории одного из районов Уфы, где держались взаперти дети. Освобожденных несовершеннолетних поместили в социальные учреждения.
Полиция проверяет родителей детей по факту нахождения в России с нарушением миграционного законодательства. После проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.
Ранее в пятницу в региональном следственном управлении СК сообщили, что в одной из арендованных квартир в Уфе насильно удерживалась группа из 16 детей возрастом от четырех до 16 лет. Некоторые из них – граждане Таджикистана. Задержаны двое подозреваемых, которые также являются гражданами этой среднеазиатской страны.