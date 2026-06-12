Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.7 комментариев
Сумку «из тираннозавра» не смогли продать на торгах в Париже
Попытка продать сумку «из тираннозавра» провалилась на аукционе в Париже
Сумку, созданную с использованием клеток тираннозавра, не смогли продать на торгах в Париже, сообщает Straits Times.
Сумка не была продана 11 июня, поскольку предложенные ставки оказались значительно ниже ожиданий, передает Straits Times.
Аукционисты дома Giquello надеялись выручить за этот «единственный в своем роде» предмет более 500 тыс. долларов, однако максимальные предложения едва превысили отметку в 150 тыс. долларов.
Аксессуар, представленный весной в Амстердаме, был создан на основе следов коллагена, извлеченного из бедренной кости тираннозавра. Останки древнего ящера обнаружили в американском штате Монтана 25 лет назад.
Представитель аукционного дома Drouot, где проходили торги, Александр Жикелло отметил отсутствие прецедентов для оценки подобных изделий. Он пояснил, что организаторам пришлось «придумать цену», которая бы отражала как объем инвестиций, необходимых для создания сумки, так и ее редкость. Изначально стоимость аксессуара оценивалась в диапазоне от 300 тыс. до 500 тыс. евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты создали эксклюзивную сумку из синтезированного коллагена доисторического хищника.
Президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло ранее комментировал падение рыночной стоимости разобранных уникальных предметов.