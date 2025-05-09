Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.0 комментариев
Путин провел в Кремле переговоры с президентом Египта
В Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, лидеры тепло друг друга поприветствовали.
Президент России Владимир Путин встретился в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.
Лидеры двух стран традиционно обменялись теплым приветствием, подчеркнув дружеский характер отношений между Россией и Египтом. Это первая личная встреча президентов с момента их переговоров в октябре 2023 года в Казани, когда ас-Сиси приезжал на саммит БРИКС.
Ас-Сиси начал беседу с благодарности за прием и поздравил Россию с памятной датой.
«Господин президент, прежде всего хотел бы поблагодарить Вас за теплый прием и поздравить Вас и весь российский народ с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне», – заявил президент Египта.
По его словам, этот праздник остается символом мужества и стойкости для всего мира.
Встреча Путина с египетским лидером стала продолжением насыщенного дипломатического дня.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.