Путин провел в Кремле переговоры с президентом Египта

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин встретился в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.

Лидеры двух стран традиционно обменялись теплым приветствием, подчеркнув дружеский характер отношений между Россией и Египтом. Это первая личная встреча президентов с момента их переговоров в октябре 2023 года в Казани, когда ас-Сиси приезжал на саммит БРИКС.

Ас-Сиси начал беседу с благодарности за прием и поздравил Россию с памятной датой.

«Господин президент, прежде всего хотел бы поблагодарить Вас за теплый прием и поздравить Вас и весь российский народ с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне», – заявил президент Египта.

По его словам, этот праздник остается символом мужества и стойкости для всего мира.

Встреча Путина с египетским лидером стала продолжением насыщенного дипломатического дня.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.



Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.