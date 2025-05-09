Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Путин и Ас Сиси обсудили возможность увеличения турпотока из России в Египет
Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возможное увеличение туристического потока из России в Египет, сообщила канцелярия египетского президента.
Во время встречи в Москве президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возможность увеличения потока российских туристов на египетские курорты, передает ТАСС.
Лидеры пришли к мнению о необходимости стремиться к росту числа отдыхающих россиян, в том числе за счет продвижения новых туристических направлений в Египте.
Кроме того, президенты рассмотрели ситуацию на международной и региональной аренах. Особое внимание стороны уделили вопросам стабилизации в ближневосточном регионе, прежде всего в секторе Газа. Главы государств выразили мнение о необходимости совместной работы по снижению напряженности на всем Ближнем Востоке.
Ранее в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.