Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.0 комментариев
Новый председатель ГА ООН поблагодарил Лаврова за поддержку
Новый председатель ГА ООН Рахман поблагодарил Лаврова за поддержку
Глава МИД Бангладеш Халилур Рахман поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за поддержку в процессе избрания на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Избранный председатель 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД Бангладеш Халилур Рахман поблагодарил министра иностранных дел Сергея Лаврова за поддержку, передает РИА «Новости».
«Я бы особо хотел отметить вашу поддержку моей кандидатуры и вашу помощь в этом вопросе. Это помогло мне одержать победу. Я особенно благодарен вам за это», – подчеркнул дипломат в начале встречи с главой российского внешнеполитического ведомства.
Рахман также вспомнил о совместной работе с Лавровым в ООН, добавив, что многому у него научился. На выборах он получил 99 голосов, опередив кипрского дипломата Андреаса Какуриса, набравшего 91 голос.
Новая сессия ГА ООН традиционно начнется в сентябре. На своем посту Халилур Рахман пообещал сотрудничать со всеми государствами-членами для продвижения реформ и реализации повестки дня, направленной на повышение последовательности в работе организации.
Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала переговоры Сергея Лаврова с Халилуром Рахманом.