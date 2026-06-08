Новый председатель ГА ООН поблагодарил Лаврова за поддержку

Новый председатель ГА ООН Рахман поблагодарил Лаврова за поддержку

Tекст: Вера Басилая

Избранный председатель 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД Бангладеш Халилур Рахман поблагодарил министра иностранных дел Сергея Лаврова за поддержку, передает РИА «Новости».

«Я бы особо хотел отметить вашу поддержку моей кандидатуры и вашу помощь в этом вопросе. Это помогло мне одержать победу. Я особенно благодарен вам за это», – подчеркнул дипломат в начале встречи с главой российского внешнеполитического ведомства.

Рахман также вспомнил о совместной работе с Лавровым в ООН, добавив, что многому у него научился. На выборах он получил 99 голосов, опередив кипрского дипломата Андреаса Какуриса, набравшего 91 голос.

Новая сессия ГА ООН традиционно начнется в сентябре. На своем посту Халилур Рахман пообещал сотрудничать со всеми государствами-членами для продвижения реформ и реализации повестки дня, направленной на повышение последовательности в работе организации.

Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала переговоры Сергея Лаврова с Халилуром Рахманом.