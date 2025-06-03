Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.15 комментариев
Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН
Россия не позволила назначить Бербок председателем сессии ГА ООН без голосования
Голосование по кандидатуре экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил источник во всемирной организации.
«Голосование запросила Российская Федерация», – сообщил источник ТАСС.
Бербок была единственным кандидатом на эту должность. Ожидалось, что она будет утверждена путем аккламации.
В результате проведенного тайного голосования Бербок получила поддержку 167 государств. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что некоторые члены Генассамблеи пытались оспорить выдвижение Бербок. Семь голосов были отданы ранее предложенному Германией кандидату Хельге Шмид.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН проголосовала за избрание Бербок председателем 80-й сессии. Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН.