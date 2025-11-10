Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
Чешскую наемницу заочно приговорили за участие в боевых действиях на Украине
Чешскую наемницу заочно приговорили к 13 годам колонии
Гражданка Чехии Каролина Черношкова заочно получила 13 лет колонии общего режима за участие в конфликте на стороне Украины, при этом она была объявлена в международный розыск, сообщили в СК.
Чешская гражданка Каролина Черношкова была заочно приговорена к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины, передает ТАСС.
В пресс-службе Следственного комитета уточнили: «Собранные главным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора в отношении гражданки Чешской Республики».
По информации СК, Черношкова признана виновной по ч. 3 ст. 359 УК РФ – участие наемника в вооружённом конфликте. Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она сейчас объявлена в международный розыск.
Следствие установило, что с ноября 2023-го по июнь 2025 года Черношкова служила в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая в январе 2025 года была реорганизована в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем ВСУ. В этот период она участвовала в вооруженном конфликте против российских военнослужащих в статусе наемника.
СК подчеркнул, что Черношкова регулярно получала материальное вознаграждение за свое участие в боях.
