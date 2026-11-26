Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.0 комментариев
В Италии назвали безумием планы поставить истребители на Украину
Итальянский политолог Пачини назвал планы передать Киеву Eurofighter безумием
Планируемая передача итальянских истребителей Eurofighter для вооруженных сил Украины является примером безумия военного руководства страны, заявил адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно Лоренцо Мария Пачини.
Итальянские военачальники руководствуются исключительно собственными интересами при планировании поставок боевой авиации Киеву, указал эксперт.
«Что касается возможной поставки Eurofighter, я просто скажу, что безумию итальянских военачальников, таких как министр обороны, нет конца. Они – спекулянты, преследующие собственные интересы; им нет дела до народа», – заявил профессор «Ленте.Ру».
По его словам, в ближайшем будущем Рим лишь переосмыслит способы поддержки Украины, но не откажется от нее полностью. Специалист напомнил о двустороннем десятилетнем соглашении по безопасности, включающем поставки оружия, и выразил уверенность в сохранении дипломатической помощи.
При этом дальнейшая военная поддержка украинской армии будет все больше зависеть от собственных потребностей Италии и наличия у нее ресурсов, подчеркнул политолог. Он добавил, что итальянские власти пытаются занимать в конфликте сразу две позиции одновременно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду итальянская газета La Repubblica сообщила об обсуждении Римом и Киевом возможности поставки от 10 до 20 истребителей Eurofighter.
В начале месяца власти Италии допустили вероятность скорой остановки военных поставок на Украину из-за истощения собственных запасов оружия.
Летом депутат Европарламента Данило Делла Валле предупредил о риске дальнейшей эскалации конфликта в случае одобрения очередного транша военной поддержки Киева итальянским правительством.