Итальянский политолог Пачини назвал планы передать Киеву Eurofighter безумием

Tекст: Алексей Дегтярёв

Итальянские военачальники руководствуются исключительно собственными интересами при планировании поставок боевой авиации Киеву, указал эксперт.

«Что касается возможной поставки Eurofighter, я просто скажу, что безумию итальянских военачальников, таких как министр обороны, нет конца. Они – спекулянты, преследующие собственные интересы; им нет дела до народа», – заявил профессор «Ленте.Ру».

По его словам, в ближайшем будущем Рим лишь переосмыслит способы поддержки Украины, но не откажется от нее полностью. Специалист напомнил о двустороннем десятилетнем соглашении по безопасности, включающем поставки оружия, и выразил уверенность в сохранении дипломатической помощи.

При этом дальнейшая военная поддержка украинской армии будет все больше зависеть от собственных потребностей Италии и наличия у нее ресурсов, подчеркнул политолог. Он добавил, что итальянские власти пытаются занимать в конфликте сразу две позиции одновременно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду итальянская газета La Repubblica сообщила об обсуждении Римом и Киевом возможности поставки от 10 до 20 истребителей Eurofighter.

В начале месяца власти Италии допустили вероятность скорой остановки военных поставок на Украину из-за истощения собственных запасов оружия.

Летом депутат Европарламента Данило Делла Валле предупредил о риске дальнейшей эскалации конфликта в случае одобрения очередного транша военной поддержки Киева итальянским правительством.