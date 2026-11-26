Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.0 комментариев
МВД объяснило иллюзию подслушивания телефонных разговоров алгоритмами
МВД: Ощущение «подслушивания» телефоном объясняется персонализированной рекламой
В управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России рассказали, что ощущение «подслушивания» телефонных разговоров связано с работой алгоритмов персонализированной рекламы, которым необязательно слушать речь для прогнозирования интересов пользователя.
Ощущение, что телефон «подслушивает» разговоры, объясняется механизмами персонализированной рекламы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. «Вы обсуждаете с коллегой предстоящий отпуск, а спустя несколько часов видите рекламу авиабилетов. Разговариваете с друзьями о покупке нового автомобиля, и в новостной ленте появляются предложения автосалонов. В большинстве подобных случаев объяснение следует искать в механизмах персонализированной рекламы», – сказали в управлении, передает ТАСС.
В МВД пояснили, что современным алгоритмам необязательно слышать разговоры для прогнозирования интересов. Портрет пользователя формируется на базе истории поисковых запросов, посещенных сайтов, геолокации, взаимодействия с контентом и рекламой, а также истории покупок и схожести поведения с другими людьми. Благодаря этому системы могут предсказывать потребности человека еще до того, как он начнет искать товар.
Кроме того, свою роль играет психологический аспект – иллюзия частотности, когда после разговора на какую-либо тему человек начинает чаще замечать связанную с ней информацию. При этом технически приложения могут записывать окружающие звуки через микрофон, но само появление тематической рекламы не доказывает факт скрытой аудиозаписи.
Специалисты рекомендовали регулярно проверять разрешения приложений, ограничивать доступ к микрофону и геолокации, а также пересматривать настройки персонализации рекламы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МВД сообщили о необходимости немедленно прекращать общение с неизвестными при упоминании ими секретности разговора, легкого заработка или просьб о передаче доступа к личному аккаунту.
Во вторник в ведомстве призвали граждан настроить смартфоны близких для защиты от мошенников.
Ранее управление по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД России предупредило граждан о способности алгоритмов Google анализировать личные фотографии для создания персонализированной рекламы.