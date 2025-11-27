Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Захарова: Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене представит Грушко
Захарова: Замглавы МИД Грушко представит Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене
Представлять российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене будет заместитель главы МИД Александр Грушко, сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что глава МИД России Сергей Лавров не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене 4-5 декабря, передает ТАСС. На вопрос журналистов, ожидается ли присутствие Лаврова, Захарова ответила, что российскую сторону представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
СМИД ОБСЕ традиционно собирает министров иностранных дел стран-участниц для обсуждения актуальных международных вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Захарова заявила, что попытки киевских властей бороться с историей Одессы ускоряют их крах.
Она также высмеяла планы Латвии по демонтажу железнодорожных путей в Россию.
Замглавы МИД Александр Грушко отметил, что не видит Европу на переговорах по Украине из-за неудачных попыток ее посредничества.