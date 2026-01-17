Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
СК возбудил дело по факту взрыва газа в кафе на Ставрополье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в придорожном кафе Кочубеевского округа, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в придорожном кафе в Кочубеевском округе Ставрополья, передает РИА «Новости».
Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены судебные экспертизы.
По информации Главного управления МЧС России по региону, причиной пожара стала разгерметизация газового баллона, после которой произошло возгорание. Инцидент произошёл на автодороге «Кавказ» Р-217 в столовой «Айшат». Огонь был полностью ликвидирован силами пожарных.
Министерство здравоохранения Ставрополья уточнило, что погибших в результате инцидента нет. «Пострадавшие в кафе в Кочубеевском округе находятся на обследовании, состояние уточняется. Все живы», – отметили в ведомстве.
Прокуратура Ставрополья проводит проверку всех обстоятельств происшествия, следствие продолжается.
Ранее в Ставропольском крае произошел взрыв газового баллона в придорожном кафе. В результате происшествия были госпитализированы восемь человек. Среди пострадавших оказались трое детей.