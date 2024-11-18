Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.16 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении 59 украинских дронов над Россией
Российские ПВО уничтожили 59 украинских БПЛА над Московской, Брянской и другими областями
Средства ПВО России за ночь уничтожили 59 беспилотников, включая два над Подмосковьем.
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили значительное количество беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами страны, передает ТАСС. В общей сложности были сбиты 59 украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты на территории России. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны России.
Согласно данным Минобороны, наибольшее количество дронов было уничтожено в Брянской области – 45 единиц. В Московской области сбили два БПЛА, шесть – в Курской области, и по три в Белгородской и Тульской областях. Российская сторона называет эти действия попыткой «террористических атак» киевского режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 26 беспилотников над Брянской областью.