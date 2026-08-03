Умер звезда сериалов «Секретные материалы» и «Фарго» Скотт Хайлендс

Tекст: Мария Иванова

О смерти актера сообщил его сын Люк в соц сетях, передает РИА «Новости».

«С разбитым сердцем делюсь новостью о том, что мой отец Скотт ушел из жизни в среду вечером. Я и моя семья все еще пытаемся осмыслить эту ужасную потерю», – написал он.

Причина смерти артиста не уточняется. Однако журнал The Hollywood Reporter обращает внимание, что в 2021 году у него диагностировали острую миелоидную лейкемию.

За свою долгую карьеру Хайлендс сыграл в десятках телепроектов. Наибольшую популярность ему принесла роль детектива Кевина О'Брайена в криминальной драме «Ночная жара», выходившей в 80-е годы. Последний раз актер появился на экране в шоу «Вайнона Эрп» в 2020 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля в возрасте 73 лет скончался советский и российский актер Юрий Лопарев.