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Картина Нолана «Одиссея» собрала рекордные 17,6 млн долларов на предпоказах
Variety: Новый фильм Нолана «Одиссея» установил годовой рекорд кассовых сборов
Греческая эпопея Кристофера Нолана показала самый успешный старт года на предварительных сеансах, обойдя по кассовым сборам предыдущего лидера проката – пятую часть «Истории игрушек».
Новая кинокартина режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» заработала 17,6 млн долларов на предварительных сеансах, передает РИА «Новости».
Американское издание Variety отмечает: «Греческая эпопея, следующая кинокартина Нолана после «Оппенгеймера», получившего премию за лучший фильм, собрала внушительные 17,6 млн долларов в прокате на предварительных показах. Это лучший результат по предварительным показам в этом году».
Лента обошла предыдущего рекордсмена года по сборам на предпоказах – анимационный фильм «История игрушек 5», заработавший 17,5 млн долларов.
При этом лидерами широкого проката пока остаются мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» и пятая часть «Истории игрушек». Эти картины уже собрали 131 и 159 млн долларов соответственно.
Официальная премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. Ожидается, что в предстоящие выходные фильм пополнит кассу на сумму от 90 до 100 млн долларов. В этом случае проект станет вторым по успешности дебютом Нолана после картины «Темный рыцарь: Возрождение легенды», стартовавшей со 160 млн долларов в 2012 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил семь премий «Оскар». Картина о Второй мировой войне собрала в прокате почти миллиард долларов. Биографическая драма также завоевала главную награду Британской академии кино и телевизионных искусств.