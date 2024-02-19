У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Премию BAFTA в номинации «Лучший фильм» получил «Оппенгеймер»
«Оппенгеймер» получил премию BAFTA как «Лучший фильм» и еще в шести номинациях
Премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм» получила биографическая драма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, сообщают информационные агентства.
Фильм претендовал на 13 наград, получив семь из них: «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» – передает ТАСС.
Пять наград получил фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса: за лучшую женскую роль (Эмма Стоун), за лучше визуальные эффекты, за лучшую работу художника-постановщика, за лучшие костюмы, за лучшие макияж и прически.
Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Давайн Джой Рандольф («Оставленные»). Лучшим неанглоязычным фильмом признана «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Премии за адаптированный и оригинальный сценарий получили, соответственно, «Американское чтиво» Корда Джефферсона и «Анатомия падения» Жюстин Трие. Лучшим анимационным фильмом стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, документальным – «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова.
Напомним, создатели фильма «Оппенгеймер» о разработке первой в мире атомной бомбы также получили кинопремию «Золотой глобус».