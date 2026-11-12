Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.
Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».
«Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».
- Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
- Жена.
- А откуда взяла жена?
- Я ей дал.
- А ты откуда взял?
- Из тумбочки.
Круг замкнулся».
Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.
Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.
Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.