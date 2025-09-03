В ЛНР восстановили спортобъекты и улучшили роддом

Tекст: Елизавета Шишкова

Восстановительные работы в ЛНР и развитие инфраструктуры обсуждались главой республики Леонидом Пасечником и первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, передает Telegram-канал главы ЛНР.

Пасечник отметил, что федеральная власть стремится обеспечить стабильную подачу воды во все населенные пункты региона, несмотря на постоянные атаки гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. В частности, Пасечник и Кириенко осмотрели объект, атакованный украинским БПЛА летом, где теперь требуется ремонт и замена оборудования.

Глава ЛНР подчеркнул, что после строительства нового водозабора и водовода в 2022-2023 годах централизованное водоснабжение появилось в Кировске, а в поселках Донецкий и Голубовский воду восстановили впервые за почти 10 лет. В 2024 году построен водовод, который позволил наладить ежедневную подачу воды в Первомайск. В дальнейшем вода будет поступать и в другие населенные пункты.

В Луганске Кириенко и Пасечник осмотрели новый стадион университета имени Даля, где теперь есть современные спортивные площадки, футбольное поле, легкоатлетические дорожки и освещенная прогулочная зона. Планируется проведение Кубка Донбасса по футболу, для чего потребуется увеличить количество трибун и раздевалок.

Кроме того, в Стахановском роддоме проведен капитальный ремонт кровли, окон, систем отопления и водоснабжения, а также модернизированы операционные. Теперь здесь могут выхаживать недоношенных детей. Ремонт продолжается в послеродовом отделении и отделениях интенсивной терапии новорожденных. За прошлый год здесь родилось 411 малышей.

В Первомайске отремонтировали 25-метровый бассейн спортшколы, который был поврежден в результате боевых действий и атак ВСУ. Сегодня здесь тренируются 213 спортсменов, а с октября начнутся занятия по плаванию. Жители просят обновить и остальные залы спортшколы, на что Кириенко пообещал найти решение.

Кириенко также посетил Донецк, где завершается возведение масштабного Молодежного центра, который сможет принять до 1400 посетителей и станет одним из крупнейших в России. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Планируется, что центр откроется к концу года. Внутри здания обустроят помещения различного назначения, спортивный зал, выставочное пространство, площадки для лекториев и специальную зону для мультимедийного парка «Россия – моя история». Молодежные некоммерческие организации смогут разместить в здании свои штабы.

Название центра выберут совместно с молодым поколением региона посредством открытого голосования.