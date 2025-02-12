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    Россия перераспределила остатки газа на Украине
    Запрещающий вывески на иностранных языках закон принят в первом чтении
    Новый немецкий корвет диверсанты хотели обездвижить металлической стружкой
    Аллегрова решила подать в суд на поющего ее песни челябинского трансвестита
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    МИД заявил о фейковых призывах на митинг в защиту «Русского дома» в Баку
    Названо число подтвердивших участие в конкурсе «Интервидение» стран
    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе
    Американцы стали терять зрение после уколов «Оземпика»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Западная русофобия дает шанс вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    16 комментариев
    12 февраля 2025, 06:58 • Новости дня

    На дрейфующей льдине в Охотское море унесло 300 рыбаков

    Tекст: Антон Антонов

    В Сахалинской области начали операцию по спасению около 300 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине в Охотском море, сообщил главк МЧС по региону.

    «В Сахалинской области спасатели МЧС России эвакуируют рыбаков. Задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус», – сообщило ведомство в Telegram.

    Чрезвычайная ситуация возникла в Корсаковском районе, когда между селом Мальки и устьем реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 м. МЧС сообщило, что «удаление от берега – 2,5 км», передает РИА «Новости».

    «Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», – говорится в сообщении МЧС.

    На место происшествия оперативно направились спасатели из Южно-Сахалинска. В составе группы находятся четверо спасателей поисково-спасательного отряда имени Полякова, сотрудники госинспекции по маломерным судам и спасатели из Корсаковского района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали 40 рыбаков, оказавшихся заблокированными на льду Финского залива из-за промоины.

    11 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины

    Экономист Лизан: Украина сама подставила под удар России газовую инфраструктуру

    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре противника, преследует несколько целей. Одна из них – повышение стоимости содержания республики для Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине после ударов по Полтавской области заявили о повреждении газовой инфраструктуры.

    «Изначально российские военные наносили удары преимущественно по теплоэлектроцентралям. Задача заключалась в усложнении перетоков электроэнергии для противника. Другими словами, мы сажали Украину на голодный энергетический паек», – напомнил экономист и политолог Иван Лизан.

    Что же касается газовой инфраструктуры, она не входила в список приоритетных целей, продолжает аналитик. Ведь тогда Киев выступал в роли транзитера топлива в Европу. «Попросту не было смысла бить по этим коммуникациям. Однако отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – подчеркнул эксперт.

    Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища (ПХГ). На этом фоне он напоминает о жалобах Киева на то, что объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки.

    Аналитик считает, что одна из ключевых проблем Киева заключается в плохой подготовке к отопительному сезону. Вероятно, в хранилища закачали не весь объем энергоресурса. Теперь же, когда в списке целей российских военных стали фигурировать объекты газовой инфраструктуры, у оппонента появились дополнительные сложности.

    Что немаловажно, ВС России бьют не по отдельным вышкам, а по пунктам, куда по трубопроводам транспортируется газ и откуда затем он запускается в газотранспортную систему Украины, уточнил Лизан. Он напомнил, что в предыдущие дни «были вынесены» именно такие объекты.

    Собеседник допускает, что удары могут быть призваны принудить Украину возобновить транзит. «Давления для прокачки в трубах не хватает, собственная газовая добыча деградировала, в ПХГ ресурса недостаточно. Деваться будто бы некуда», – рассуждает Лизан. При этом он считает, что «цели погрузить страну в каменный век – нет».

    «Такими вещами занимается Киев и Кишинев в отношении Приднестровья. Российская же сторона ведет работу по планомерному ослаблению Украины. Кроме того, в результате ударов стоимость содержания киевских властей для Евросоюза только растет», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в ближайшей перспективе власти будут вынуждены сокращать потребление газа в стране, а также снижать температуру теплоносителя по газовым котельным. Однако в среднесрочной перспективе в любом случае встанет вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону, когда в ПХГ придется снова закачивать газ.

    «Судя по всему, ресурс брать будет неоткуда. Если раньше можно было надеяться на поставки из Европы, то сейчас ЕС сам испытывает дефицит. Если же они решатся отказаться еще и от российского СПГ, это серьезно осложнит им жизнь», – заключил Лизан.

    Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура. В числе целей оказались газовые месторождения в Полтавской области, в свою очередь уточнил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

    Как заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области нанесли урон производственным мощностям группы. Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил, что в результате атаки пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Тем временем в Минобороны России отчитались о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Примечательно, что ранее в Киеве замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечали эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Владимира Зеленского к отопительному сезону.

    Напомним, в 2020 году «Нафтогаз Украины» представил рассчитанный на десять лет план по увеличению добычи газа. «Эту стратегию мы называем «Трезубец». Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под «Шебелинкой», второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф», – заявляли в компании.

    А незадолго до этого власти в Киеве констатировали полный провал программы «20/20», принятой предыдущим правительством страны. Предполагалось, что к 2020 году уровень собственной добычи госкомпании «Укргаздобыча» составит 20 млрд кубометров топлива.

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    11 февраля 2025, 11:10 • Новости дня
    Путин определил приоритетные задачи для атомной отрасли России

    Tекст: Вера Басилая

    В числе приоритетных задач атомной отрасли должно быть участие в перспективных космических и арктических программах, а также разработка новых реакторов для атомной энергетики будущего, заявил президент России Владимир Путин.

    В своем приветствии участникам заседания, посвященного 80-летию российской атомной отрасли, Владимир Путин обозначил приоритетные задачи для отечественной атомной отрасли.

    Обращение президента зачитал его помощник по науке и образованию Андрей Фурсенко, передает РИА «Новости».

    «Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, уделять особое внимание разработке новых установок – таких как модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего», – говорится в приветствии Путина.

    Кроме того, президент подчеркнул важность участия российских специалистов в космических и арктических проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета страны.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    11 февраля 2025, 17:41 • Новости дня
    Американцы стали терять зрение после уколов «Оземпика»

    СМИ сообщили о случаях потери зрения у пациентов после инъекций препарата «Оземпик»

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское издание Daily Mail сообщило о случаях потери зрения у пациентов, принимавших популярный препарат для лечения диабета и снижения веса «Оземпик».

    Все больше американцев, использующих препарат для лечения диабета и снижения веса «Оземпик», сталкиваются со слепотой, передает РЕН ТВ.

    По данным издания Daily Mail, зафиксировано девять случаев потери зрения после инъекций этим препаратом. Исследования подтверждают связь между содержащимся в «Оземпике» семаглутидом и воспалительными процессами в глазах, так как вещество ухудшает приток крови к глазным яблокам.

    Daily Mail привела историю одной из пострадавших, которая сначала ослепла на один глаз после инъекции семаглутида. Она прекратила его прием, но через два месяца вернулась к лечению диабета и в итоге потеряла зрение на оба глаза. Еще одна женщина потеряла зрение на левом глазу из-за повреждения кровеносных сосудов в сетчатке.

    Эксперты пока не могут точно объяснить, почему пациенты теряют зрение. Они предполагают, что это может быть связано с резким снижением уровня сахара в крови, что отрицательно влияет на кровеносные сосуды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-эндокринолог Анастасия Фатеева предупреждала о возможных побочных эффектах препарата «Оземпик», который применяется для лечения диабета второго типа и ожирения, и советовала использовать его только под наблюдением специалистов.

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    11 февраля 2025, 18:54 • Новости дня
    Названо число подтвердивших участие в конкурсе «Интервидение» стран

    Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение» в Москве в 2025 году

    Названо число подтвердивших участие в конкурсе «Интервидение» стран
    @ IMAGO/Gonzales Photo/Erling Brod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, что обещает стать одним из крупнейших культурных событий года.

    Участие в международном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, подтвердили более 20 стран, сообщает РИА «Новости». Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что это событие станет одним из самых значительных культурных мероприятий года.

    «Конкурс «Интервидение» будет проходить в сентябре 2025 года в Москве. Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», – заявил он.

    Швыдкой подчеркнул, что среди участников будут такие страны, как Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия, Кыргызстан, а также государства Латинской Америки и Ближнего Востока. Он уверен, что конкурс станет ярким культурным событием без одного отработанного стандарта, как на «Евровидении», и подчеркнул многоцветие популярной музыки, связанной с традициями.

    Команда, работающая над конкурсом, вместе с фондом-инноватором и Первым каналом, создадут уникальное явление с перспективой на успех, добавил Швыдкой.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и области. Проект будет регулярным. В этом году фестиваль ждет исполнителей из 16 стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Китая, Кубы.

    Руководитель «Интервидения» назвала преимущество конкурса над «Евровидением».

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    11 февраля 2025, 16:56 • Новости дня
    Макрон не пожал руку Моди на саммите в Париже
    Макрон не пожал руку Моди на саммите в Париже
    @ Paris Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На международном саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже президент Франции Эммануэль Макрон не стал пожимать руку премьер-министру Индии Нарендре Моди.

    Макрон поприветствовал вице-президента США Джей Ди Вэнса, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обменялся поцелуями с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако проигнорировал руку Моди, который хотел поздороваться с ним, передает РБК. Этот момент запечатлели журналисты Assosiated Press.

    В ноябре глава МИД России Сергей Лавров и Макрон обменялись рукопожатием перед фото лидеров на саммите G20.

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    11 февраля 2025, 09:35 • Новости дня
    Запасы золота в банках России сократились вдвое

    РБК: Запасы физического золота в российских банках упали до 38,1 тонны

    Запасы золота в банках России сократились вдвое
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    К началу 2025 года запасы физического золота в российских банках сократились до 38,1 тонны, что стало минимальным уровнем с июля 2022 года, сообщили эксперты.

    На начало 2025 года запасы физического золота в российских банках снизились до 38,1 тонны. Это минимум с июля 2022 года. Основной причиной стал рост ставок и рекордная цена на золото, пишет РБК.

    Эксперты отмечают, что на 1 января 2025 года остатки на счетах банков по учету драгоценных металлов составили 325,4 млрд рублей, что в пересчете на золото составляет менее 40 тонн. В то же время баланс банков вдвое меньше, чем осенью 2023 года.

    Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что сокращение запасов связано с особенностями отчетности.

    «Мы не уменьшаем объем отношений с золотодобытчиками, мы его наращиваем», – отметил Пьянов.

    В 2020 году из-за пандемии объем золота в банках уменьшился на 34,5 тонны. В условиях кризиса и санкций банки активизировали экспорт золота, продавая его по поручению предприятий. Сейчас ситуация стабилизируется благодаря восстановлению добычи и торговли золотом.

    В октябре 2024 года Центробанк сообщал, что золотые резервы России в сентябре достигли рекордных 199,8 млрд долларов.

    До этого сообщалось, что физический объем золотых запасов России уменьшился на 16 тонн за девять месяцев 2023 года, несмотря на то, что их стоимость достигла рекордного уровня в 151,9 млрд долларов по состоянию на 1 октября 2023 года.

    Центробанк сообщил, что это связано с изменением мировых цен на золото, которые выросли более чем на 11% за этот период.

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    11 февраля 2025, 19:53 • Новости дня
    Новый немецкий корвет диверсанты хотели обездвижить металлической стружкой

    В Германии приступили к расследованию диверсии на корвете «Эмден» с металлической стружкой в двигателе

    Новый немецкий корвет диверсанты хотели обездвижить металлической стружкой
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии начато расследование после обнаружения металлической стружки в двигателе корвета «Эмден» на верфи в Гамбурге, что могло привести к серьезной поломке.

    По данным совместного расследования телеканалов WDR, NDR и газеты Suddeutsche Zeitung, в двигателе корабля была обнаружена металлическая стружка, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел незадолго до спуска корабля на воду на верфях Blohm+Voss в Гамбурге. Правоохранительные органы Германии начали расследование, предполагая, что произошло намеренное повреждение. Неизвестные лица насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель, что могло привести к серьезной поломке и задержке в передаче корабля военно-морским силам страны.

    «Если бы стружка не была извлечена заранее, это могло бы задержать передачу корабля ВМС Германии и нанести серьезный ущерб», – говорится в расследовании журналистов.

    Полиция уже подключилась к расследованию этого инцидента. Предполагается, что действия направлены на подрыв боеспособности нового корвета. В данный момент проводятся следственные действия для установления виновных лиц и предотвращения аналогичных происшествий в будущем.

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    11 февраля 2025, 09:21 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры

    Газопровод и электросети на Украине повреждены в результате воздушной атаки

    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Полтавской областях пострадала во время воздушной тревоги, девять населенных пунктов остались без газоснабжения, сообщили местные власти.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук отметил, что взрывы были связаны с газовыми месторождениями в Полтавской области. В свою очередь Полтавская областная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак добавил, что в результате взрывов пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области.

    К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

    Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове, позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    11 февраля 2025, 16:24 • Новости дня
    Кличко: Итоги конфликта окажутся очень болезненными для всех украинцев

    Кличко спрогнозировал завершение конфликта на Украине через два месяца

    Кличко: Итоги конфликта окажутся очень болезненными для всех украинцев
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует завершение конфликта на Украине в ближайшие два месяца, но предупреждает о сложных и болезненных условиях, на которых это может произойти.

    Он отметил, что условия завершения боевых действий пока не ясны, но они вряд ли будут позитивными. «Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивным», – подчеркнул Кличко, сообщает РИА «Новости».

    Мэр выразил опасения, что итог конфликта может оказаться очень болезненным для всех украинцев. После окончания боевых действий, по его мнению, в стране должны состояться выборы, которые могут обернуться серьезной политической борьбой.

    Кличко также выразил обеспокоенность возможными беспорядками и общественным противостоянием, которые могут возникнуть в результате этих выборов. «Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние...», – добавил он.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен представить Белому дому варианты завершения украинского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для этого необходимо полное устранение его первопричин.

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    11 февраля 2025, 12:51 • Новости дня
    Песков заявил о желании значительной части Украины стать Россией

    Песков сообщил, что часть Украины хотела бы вернуться в состав России

    Песков заявил о желании значительной части Украины стать Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Значительная часть Украины стремится стать частью России и фактически уже вошла в ее состав, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал высказывание президента США, который предположил, что Украина может стать Россией в будущем, сообщает ТАСС.

    «То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, – это факт», – заявил Песков. Он отметил, что это подтверждается событиями на земле, указывая на появление четырех новых российских регионов.

    Песков также подчеркнул, что множество людей, несмотря на опасности, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию.

    Ранее американский президент заявил, что «однажды Украина может стать Россией».

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    11 февраля 2025, 09:17 • Новости дня
    Угледарские тоннели стали ловушкой для ВСУ

    ВСУ потеряли значительную часть бойцов в угледарских тоннелях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В тоннелях под Угледаром обнаружены останки значительной части украинских военных, погибших в ходе боев из-за обрушения укреплений и блокировки выходов.

    Значительная часть украинской угледарской группировки ВСУ оказалась похороненной в тоннелях под городом, рассказал сапер-стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Зять». По его словам, тоннели были найдены при обследовании территории на взрывоопасные предметы и располагались на территории бывших ферм под зданиями, сообщает ТАСС.

    Тоннели представляли собой разветвленную сеть, замаскированную под зданиями, они были вырыты на глубине нескольких метров и дополнительно укреплены. Некоторые из них достигали длины до одного километра. Высота тоннелей варьировалась, что затрудняло передвижение в бронежилете. Во время боев подходы к тоннелям были заминированы ВСУ, что стало роковой ошибкой – подходы были подорваны российскими войсками, и тоннели обрушились.

    Сапер отметил, что ВСУ использовали французские магнитные мины для минирования внутри и вокруг тоннелей. Российские войска применяют беспилотники с накладными зарядами для их обезвреживания. На данный момент под завалами остаются останки многих украинских военнослужащих, эксгумировать удалось лишь малую их часть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР, а сам Дзержинск является ключевой точкой для освобождения мощной агломерации на севере ДНР, в то время как сообщалось об угрозе окружения ВСУ в районе Великой Новоселки.

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    11 февраля 2025, 19:43 • Новости дня
    Запрещающий вывески на иностранных языках закон принят в первом чтении

    Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите русского языка

    Запрещающий вывески на иностранных языках закон принят в первом чтении
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий использовать русский язык на вывесках, рекламе и в СМИ, с учетом нескольких исключений для фирменных наименований.

    Госдума России приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Документ, предложенный группой депутатов и председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным, предполагает внесение изменений в ряд федеральных законов, сообщает ТАСС.

    Законопроект обязывает использовать русский язык на вывесках и надписях, разрешая при этом дополнительные языки, но с условием идентичности содержания на русском языке. Это исключает использование таких слов, как coffee и sale. Однако фирменные наименования и товарные знаки под это правило не попадают.

    Изменения также касаются законов о рекламе и СМИ. В рекламе и информационных программах на телеканалах и радиоканалах информация должна быть представлена на русском языке. Региональные блоки могут использовать языки республик и народов России.

    Законопроект призван обеспечить соблюдение норм современного русского литературного языка и исключить речевые и лексические ошибки в средствах массовой информации.

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    11 февраля 2025, 15:08 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике

    СВР сообщила о подготовке Украиной антироссийских провокаций при участии Запада

    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы планируют провести антироссийские акции с участием западных кураторов, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации уведомило о готовящихся действиях украинских спецслужб при поддержке западных кураторов, передает РИА «Новости». По полученным данным, в ближайшее время планируется серия резонансных антироссийских провокаций.

    По информации СВР, Киев намерен подорвать иностранное судно в акватории Балтики и возложить ответственность за это на Россию. Для реализации плана спецслужбы Украины собираются использовать мины российского производства, находящиеся в их распоряжении. Цель провокаций – подтолкнуть НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море.

    Кроме того, Киев вместе с европейскими спецслужбами разрабатывает планы нападений на представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, скрывающихся за границей от правосудия, сообщили в СВР. В качестве исполнителей планируется привлечение выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, которым обещают вознаграждение до 20 тыс. долларов. Исполнителям, в случае ареста, предписано возлагать вину на российские спецслужбы.

    В сентябре СВР сообщила о планах Киева инсценировать ракетный удар по детскому учреждению,  также в СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

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    11 февраля 2025, 21:41 • Новости дня
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    @ freemarcfogel.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил об освобождении американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей.

    Власти США подчеркнули, что его освобождение произошло в результате обмена заключенными между США и Россией, передает ТАСС. По словам представителей администрации США, этот обмен является значительным шагом в процессе урегулирования украинского кризиса.

    В июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства Марку Фогелю, приговорив его к 14 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что Фогель частично признал вину по контрабанде и хранению наркотических веществ, а впоследствии США объявили его «незаконно задержанным».

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    11 февраля 2025, 12:18 • Новости дня
    Российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область

    Российская разведка ликвидировала колонну ВСУ у границы Белгородской области

    Российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская воздушная разведка обнаружила колонну военной техники ВСУ, замаскированную в загоне для скота, и предотвратила наступление на Белгородскую область.

    По данным Lenta.ru, российские военные предотвратили крупное наступление Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Воздушная разведка ВС РФ выявила движение колонны военной техники на территории Харьковской области в селе Колодезное, находящемся в 10 километрах от границы России.

    Перед планируемой атакой более десяти единиц украинской техники были замаскированы в загоне для скота. Среди них находились три польские БМП Rosomak и два украинских бронеавтомобиля «Козак». Все машины были уничтожены с помощью FPV-дронов.

    Ранее подразделения группировки «Север» успешно сорвали попытку контрнаступательных действий ВСУ на направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, отразив все атаки противника.

    Накануне сообщалось, что на разных направлениях фронта украинские силы потеряли до 1105 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, а также артиллерийские орудия и станции РЭБ.

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