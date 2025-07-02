Paramount согласилась выплатить Трампу 16 млн долларов из-за интервью Харрис

Tекст: Мария Иванова

Компания Paramount согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу 16 млн долларов в рамках урегулирования судебного иска, передает New York Times.

Иск был подан против телеканала CBS, входящего в медиахолдинг Paramount, после выхода интервью с Камалой Харрис в программе 60 Minutes. Трамп заявлял, что интервью было отредактировано в пользу Харрис, чтобы, по его словам, скрыть ее «плохой и некомпетентный ответ», передает РИА «Новости».

В ноябре прошлого года Трамп, будучи кандидатом в президенты от республиканцев, инициировал судебное разбирательство на сумму 10 млрд долларов, позднее увеличив требования до 20 млрд долларов. Причиной стало то, что CBS отказался опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис и, по мнению Трампа, вмешался в избирательный процесс. Позже медиатор предложил урегулировать спор, договорившись на выплате 20 млн долларов, но итоговая сумма оказалась ниже.

Согласно условиям соглашения, Paramount также согласилась опубликовать полные расшифровки интервью с кандидатами в президенты, включая материалы с бывшим президентом Джо Байденом. Издание указывает, что часть экспертов считала требования Трампа необоснованными, так как телеканал не распространял недостоверные сведения, а свобода редакционной политики защищена первой поправкой к конституции США.

Иск был подан в штате Техас, где, как отмечает Трамп, согласно местному законодательству CBS нарушила его права. Республиканец настаивал, что действия телеканала носили предвзятый характер и негативно повлияли на его избирательную кампанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канал CBS решил передать стенограмму интервью с Камалой Харрис американским властям для проведения расследования.

Между тем Дональд Трамп требовал лишить CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes.