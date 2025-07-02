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Paramount согласилась выплатить Трампу 16 млн долларов из-за интервью Харрис
Paramount согласилась выплатить Дональду Трампу 16 млн долларов по делу об отредактированном интервью Камалы Харрис на канале CBS, чтобы урегулировать иск.
Компания Paramount согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу 16 млн долларов в рамках урегулирования судебного иска, передает New York Times.
Иск был подан против телеканала CBS, входящего в медиахолдинг Paramount, после выхода интервью с Камалой Харрис в программе 60 Minutes. Трамп заявлял, что интервью было отредактировано в пользу Харрис, чтобы, по его словам, скрыть ее «плохой и некомпетентный ответ», передает РИА «Новости».
В ноябре прошлого года Трамп, будучи кандидатом в президенты от республиканцев, инициировал судебное разбирательство на сумму 10 млрд долларов, позднее увеличив требования до 20 млрд долларов. Причиной стало то, что CBS отказался опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис и, по мнению Трампа, вмешался в избирательный процесс. Позже медиатор предложил урегулировать спор, договорившись на выплате 20 млн долларов, но итоговая сумма оказалась ниже.
Согласно условиям соглашения, Paramount также согласилась опубликовать полные расшифровки интервью с кандидатами в президенты, включая материалы с бывшим президентом Джо Байденом. Издание указывает, что часть экспертов считала требования Трампа необоснованными, так как телеканал не распространял недостоверные сведения, а свобода редакционной политики защищена первой поправкой к конституции США.
Иск был подан в штате Техас, где, как отмечает Трамп, согласно местному законодательству CBS нарушила его права. Республиканец настаивал, что действия телеканала носили предвзятый характер и негативно повлияли на его избирательную кампанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канал CBS решил передать стенограмму интервью с Камалой Харрис американским властям для проведения расследования.
Между тем Дональд Трамп требовал лишить CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes.