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CBS решил передать стенограмму интервью Харрис властям США для расследования
CBS передала FCC полную стенограмму интервью Харрис для расследования
Телеканал CBS News согласился передать властям США полную стенограмму интервью Камалы Харрис после запроса Федеральной комиссии по связи.
Как сообщает ТАСС, телеканал CBS News передаст Федеральной комиссии по связи полную стенограмму интервью, которое Камала Харрис дала программе «60 минут» в октябре прошлого года. Запрос был направлен из-за обвинений, выдвинутых бывшим президентом США Дональдом Трампом против телеканала.
В ноябре прошлого года Трамп подал в суд на CBS, требуя компенсации в 10 млрд долларов за введение зрителей в заблуждение и вмешательство в выборы. Трамп заявил, что CBS должна быть лишена лицензии на вещание из-за редактирования интервью Харрис и неудовлетворительной организации его дебатов с ней на телеканале ABC.
Избирательный штаб Трампа настаивал на публикации неотредактированной версии интервью, утверждая, что продюсеры программы изменяли и склеивали ответы Харрис. Трамп утверждает, что этот случай может нарушать правила финансирования предвыборной кампании и требует расследования и извинений от телеканала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис запнулась при произнесении клятвы верности флагу на первом заседании Сената нового созыва. Также сообщалось, что Newsweek сообщил о планах президента Джо Байдена сделать Харрис судьей Верховного суда США.