  • Новость часаМинобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
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    Украинские провокаторы нацелились на мигрантов
    Эксперт объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент
    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом
    Медведев резко отреагировал на предложение о «блокаде Ленинграда»
    Названо уточненное число пропавших без вести в Курской области
    Салливан озвучил условие для сделки России и США по Украине
    Удар нанесен по заводу в Новой Водолаге на Украине
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Киева к выборам для переговоров с Москвой
    В ООН отреагировали на критику МИД за умалчивание потерь СССР в ВОВ
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    2 февраля 2025, 08:45 • Новости дня

    CBS решил передать стенограмму интервью Харрис властям США для расследования

    CBS передала FCC полную стенограмму интервью Харрис для расследования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Телеканал CBS News согласился передать властям США полную стенограмму интервью Камалы Харрис после запроса Федеральной комиссии по связи.

    Как сообщает ТАСС, телеканал CBS News передаст Федеральной комиссии по связи полную стенограмму интервью, которое Камала Харрис дала программе «60 минут» в октябре прошлого года. Запрос был направлен из-за обвинений, выдвинутых бывшим президентом США Дональдом Трампом против телеканала.

    В ноябре прошлого года Трамп подал в суд на CBS, требуя компенсации в 10 млрд долларов за введение зрителей в заблуждение и вмешательство в выборы. Трамп заявил, что CBS должна быть лишена лицензии на вещание из-за редактирования интервью Харрис и неудовлетворительной организации его дебатов с ней на телеканале ABC.

    Избирательный штаб Трампа настаивал на публикации неотредактированной версии интервью, утверждая, что продюсеры программы изменяли и склеивали ответы Харрис. Трамп утверждает, что этот случай может нарушать правила финансирования предвыборной кампании и требует расследования и извинений от телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис запнулась при произнесении клятвы верности флагу на первом заседании Сената нового созыва. Также сообщалось, что Newsweek сообщил о планах президента Джо Байдена сделать Харрис судьей Верховного суда США.

    1 февраля 2025, 11:57 • Новости дня
    ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина
    ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ФСБ раскрыла личность украинца, который под видом россиянина размещал в интернете оскорбления в адрес узбеков, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

    Как передает РИА «Новости», этим человеком оказался Николай Кочмарик, уроженец Николаевской области. В настоящее время Кочмарик находится на Украине и поддерживает ВСУ.

    Видеоролик с его участием, появившийся на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам, вызвал широкий общественный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.

    ФСБ подчеркнула, что украинские и литовские спецслужбы вместе с зарубежными кураторами создают провокационный контент с целью подрыва отношений России с партнерами по СНГ. Таким образом они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с его поездкой в Белгородскую область для сбора военных данных о Вооруженных силах России.

    Также сообщалось, что сотрудника режимного предприятия задержали за передачу секретных данных о российских Вооруженных силах украинским спецслужбам за денежное вознаграждение.

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    1 февраля 2025, 12:58 • Новости дня
    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом

    Полковник МВД Иванников: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом

    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом
    @ соцсети

    Tекст: Андрей Резчиков

    Западные спецслужбы активизировали всю свою агентуру, чтобы посеять межнациональную рознь в России, но такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое свое слово перед судом, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников. В субботу ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина.

    «Западные спецслужбы активизировали всю свою агентуру, чтобы посеять межнациональную рознь в России и в государствах бывшего СССР, прежде всего на территории стран СНГ. Для этого задействованы все возможные ресурсы, в том числе распространяется провокационный контент в соцсетях», – заявил эксперт думского комитета по обороне, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

    По мнению эксперта, даже один провокационный ролик, распространенный в интересах западных спецслужб, способен вызвать бурную реакцию у аудитории. «Пользователи соцсетей могут сделать ошибочные выводы. Подобная информация вредит сохранению межнационального мира на территории постсоветского пространства. Межнациональный и межконфессиональный мир – это часть исторического наследия Россия, вот его и хотят разрушить путем информационных вбросов в соцсетях», – пояснил спикер.

    Иванников подчеркивает, что соцсети сейчас во многом повторяют функции СМИ и стали быстрыми распространителями информации. «Нужно создавать инструменты по своевременной блокировке провокационных роликов, чтобы они не получали дальнейшего распространения. Подобные информационные провокации используются западными спецслужбами уже не первый год», – добавляет эксперт. 

    Он отметил также, что граждане России, Украины и Белоруссии воспринимаются как единое целое – как русские, «поэтому иногда сложно или даже невозможно объяснить пользователям соцсетей, что украинские нацисты – это далеко не русские и они делают все возможное для создания конфликтных ситуаций». 

    По его мнению, только после денацификации всей территории Украины такие персонажи как Кочмарик «ответят за каждое свое слово перед судом». «Уже сейчас многим лжепропагандистам на Украине нужно задуматься о том, что ждет их в ближайшей перспективе», – отметил Иванников.

    В субботу ФСБ раскрыла личность автора скандального видеоролика с оскорблениями в адрес узбеков. Им оказался уроженец Николаевской области Украины Николай Кочмарик, который в настоящее время поддерживает ВСУ, но в видео он называет себя россиянином.

    Видеоролик с участием Кочмарика появился на подконтрольном литовским спецслужбам YouTube-канале. Видео вызвало широкий общественный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.

    По данным ФСБ, украинские и литовские спецслужбы вместе с зарубежными кураторами создают провокационный контент с целью подрыва отношений России с партнерами по СНГ. Таким образом они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.

    По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобные акции направлены на разжигание в России межнациональной розни. Она отметила также, что связи между народами России и партнерами по СНГ насчитывают сотни лет и не могут быть подорваны провокациями из-за рубежа.

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    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    1 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны обеспокоены возможностью передачи Украине важных ресурсов России, что может повлиять на ее глобальные амбиции и ключевые отрасли, включая оборону и энергетику, заявляет глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в статье National Interest.

    Цахкна выразил обеспокоенность Запада по поводу важных ресурсов на Украине, которые могут перейти России в ходе продвижения ее армии, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти природные ресурсы находятся слишком близко к линии фронта. Если они окажутся в руках Москвы, Россия и ее партнеры получат доступ к значительной «сокровищнице», способной укрепить их позиции в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика.

    Цахкна подчеркнул, что с развитием современных технологий и увеличением спроса на них, для западных стран остро важны полезные ископаемые, находящиеся на Украине.

    В статье также подчеркивается, что контроль России над этими ресурсами может позволить ей расширить свои глобальные амбиции и укрепить влияние на международной арене.

    Ранее бывший главком ВСУ Виктор Муженко заявил о потере Украиной половины природных ресурсов.

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    1 февраля 2025, 19:19 • Новости дня
    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине

    Экс-советник по нацбезопасности США Салливан назвал условии для сделки России и США

    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

    Салливан в интервью Financial Times обсудил возможность заключения сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины, передает RT.

    Он подчеркнул, что для успешного достижения соглашения необходимо, чтобы США проявили «достаточную выдержку». По его мнению, это позволит продемонстрировать России неизбежность роста издержек, связанных с ситуацией на Украине.

    Салливан отметил, что администрация президента США должна показать, что они «собираются держаться», в случае успеха в демонстрации этой позиции, сделка станет необходимостью.

    Ранее издание Spectator сообщило, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США.

    Путин также заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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    1 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    Медведев резко отреагировал на предложение чешского сенатора о «блокаде Ленинграда»
    Медведев резко отреагировал на предложение чешского сенатора о «блокаде Ленинграда»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова чешского сенатора Мирославы Немцовой, предложившей Ленинграду «вновь пережить блокаду», и напомнил об исторических жертвах во время освобождения Праги.

    В своем Telegram-канале он указал, что подчеркнул недопустимость таких заявлений.

    «Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а?» – отметил политик.

    Медведев также напомнил, что во время освобождения Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников, и выразил разочарование, что власти Чехии это забыли. По его мнению, такие высказывания от европейских чиновников нельзя оставлять без внимания.

    Он добавил, что такие «злобные животные» как Немцова, произносящие подобные слова, должны исчезнуть в «кровавых вихрях новой Пражской весны», упомянув события 1968 года.

    Напомним, Немцова предложила ввести более жесткие санкции против России, чтобы «повторить блокаду Ленинграда». Следственный комитет России даст правовую оценку высказыванию чешского сенатора, несмотря на опровержения политика.

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осудил Немцову, призвавшую повторить блокаду Ленинграда, напомнив, что это преступление унесло жизни более 1 млн человек.

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    1 февраля 2025, 21:31 • Новости дня
    В ООН отреагировали на критику cо стороны МИД за умалчивание потерь СССР в ВОВ

    ООН выразила скорбь по убитым нацистами гражданам СССР после критики МИД России

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил, что организация скорбит по всем жертвам нацистов, включая граждан СССР, в ответ на критику российского МИД.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ответил на критику Министерства иностранных дел России по поводу высказываний главы ООН Антонио Гутерреша, передает ТАСС.

    Хак подчеркнул, что ООН скорбит по всем жертвам нацистов, «в том числе и в Советском Союзе», и отметил, что заявления Гутерреша по случаю дня памяти жертв Холокоста «говорят сами за себя».

    Ранее МИД России выразил недовольство отсутствием упоминания о потерях СССР в речи генсека ООН Антониу Гутерриша на Международном дне памяти жертв Холокоста, несмотря на решающий вклад СССР в победу над нацизмом.

    Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, а также призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

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    1 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент

    Военный эксперт Перенджиев объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент

    Эксперт объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент
    @ Peter Gercke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Разногласия в украинском оборонном обществе связаны с нежеланием нести ответственность по итогам аудита, о проведении которого объявил президента США Дональд Трамп, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. О разногласиях между министерством обороны Украины и агентством оборонных закупок пишет американская газета The Washington Post.

    «Разногласия в украинском оборонном секторе разгорелись на почве того, как делить ответственность по будущим итогам объявленного президентом США Дональдом Трампом аудита поставок оружия. На Украине понимают, что придется отвечать», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    «Агентство оборонных закупок (АОЗ) считает, что они все отдавали министерству обороны, а глава минобороны Рустем Умеров говорит, что в 2024 году АОЗ не выполнило 47% своих обязательств по поставке ВСУ оборудования и расходных материалов, – продолжил эксперт. – То есть каждая сторона перекладывает вину друг на друга». 

    По словам собеседника, еще одна причина разногласий может крыться в махинациях с закупкой вооружений. «Что-то было украдено или продано. Скорее всего, речь идет об обмане, например, под видом нового оружия войска могли получить устаревшие образцы, малопригодные для ведения боевых действий», – предположил спикер. 

    Разногласия также могут быть связаны с общим падением поставок вооружений. «Какие-то схемы совместного воровства уже не работают, потому что объемы поставок не те. Теперь приходится придумывать новые правила дележа урезанных ресурсов. И в этих условиях каждая из сторон пытается больше урвать, чтобы не быть обделенной», – пояснил Перенджиев. 

    При этом невыполнение обязательств по поставке оборудования и расходных материалов напрямую сказывается на боеспособности ВСУ. «Против Умерова уже возбудили уголовное дело на Украине. Поэтому министр хочет привязать к себе побольше виноватых, чтобы не отвечать за все в одиночку и не стать козлом отпущения», – пояснил эксперт. 

    О разногласиях между министерством обороны Украины и агентством оборонных закупок пишет американская газета The Washington Post. Сейчас главное агентство по закупкам оружия страны – с бюджетом более 7 млрд долларов – парализовано из-за противостояния по поводу того, кто должен его возглавить. По мнению издания, эти скандалы могут повлиять на западную поддержку, потому что раскол в оборонном секторе Украины происходит в критический момент.

    На прошлой неделе Умеров сообщил о разрыве контракта с руководителем АОЗ Мариной Безруковой. По его словам, агентство было втянуто в «политические игры, утечки контрактов и утечки информации». Ее место должен занять глава государственного оператора тыла (ГОТ) Арсен Жумадилов. Однако Безрукова обвиняет Умерова в злоупотреблении полномочиями и говорит, что сделала ставку на подписании долгосрочных контрактов, ряд из которых будут выполнены в этом году. По ее словам, она против скупки существующих запасов боеприпасов, чтобы удерживать цены на низком уровне.

    О том, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело, на прошлой неделе сообщала украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). Следователи национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили министра в злоупотреблении властью после отказа продлевать на год контракт с Безруковой и увольнения двух членов наблюдательного совета АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

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    1 февраля 2025, 14:04 • Новости дня
    Удар нанесен по заводу в Новой Водолаге на Украине

    Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по заводу в Новой Водолаге на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по зданию бывшего завода в поселке Новая Водолага Харьковской области Украины, сообщает РИА «Новости». По информации Лебедева, в этом здании находились боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Сергей Лебедев рассказал: «В Новой Водолаге «Геранька» прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками». По его словам, после удара в сторону завода отправились машины скорой помощи.

    Подробности о последствиях удара и возможных потерях не сообщаются.

    Накануне в районе авиабазы в Полтавской области, где осуществляют ремонт авиационной техники и заправку ракет, произошел взрыв. В тот же день подполье сообщило, что в Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, а также идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе.

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    1 февраля 2025, 14:27 • Новости дня
    Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
    Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил изменить названия Северного Ледовитого океана и Земли Франца-Иосифа, чтобы подчеркнуть приоритет России в Арктике.

    В своем Telegram-канале он предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Земли Франца-Иосифа – в Землю Ломоносова.

    Миронов подчеркнул, что инициатива вызвана стремлением России проявлять активность в геополитической борьбе, которая переносится на область географии и топонимики.

    Он задается вопросом, почему северный участок суши России до сих пор носит имя австрийского императора Франца Иосифа I, известного, по его мнению, ненавистью к России и участием в насильственной «украинизации» восточнославянских земель.

    Парламентарий добавил, что россияне должны чтить память мореплавателей и ученых, внесших вклад в исследование Севера, но не личностей, подобных Францу Иосифу I.

    Ранее сообщалось, что Трамп инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Также стало известно, что американский миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

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    1 февраля 2025, 15:25 • Новости дня
    Музыкант Кортнев нашел способ зарабатывать в России без выхода на сцену
    Музыкант Кортнев нашел способ зарабатывать в России без выхода на сцену
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев нашел способ зарабатывать, не выходя на сцену, прибегнув к предпринимательским способностям.

    Известный музыкант нашел способ зарабатывать в России, не прибегая к сценическим выступлениям, передает «Царьград».

    Артист решил применить свои предпринимательские навыки, чтобы монетизировать свое имя и умения, не ограничиваясь только музыкальной сценой.

    Подробности его нового проекта пока не раскрываются.

    В июне 2023 года Кортнев принес извинения сотруднику новосибирской полиции за инцидент, произошедший в феврале из-за несостоявшегося концерта.

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    1 февраля 2025, 16:54 • Новости дня
    Певцов раскритиковал «оживление» на экранах советских артистов

    Дмитрий Певцов выступил против «оживления» на экранах советских артистов

    Певцов раскритиковал «оживление» на экранах советских артистов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил против использования дипфейков умерших артистов, назвав это аморальным и циничным, а также призвал запретить их на законодательном уровне.

    Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов резко высказался о применении дипфейков в российском кино, передает Ura.Ru.

    По его словам, использование лиц умерших советских артистов ради заработка не имеет ничего общего с уважением их памяти. Он назвал это аморальным и циничным поступком.

    Певцов привел в пример фильм о Владимире Высоцком, заявив, что создатели это кино «зарабатывали деньги на имени и светлой памяти Высоцкого». Он также подчеркнул, что согласие родственников, например, сына Юрия Никулина на создание цифровой копии его отца в фильме «Манюня: Приключения в Москве», не оправдывает таких действий. Певцов считает, что за этим также стоит желание заработать.

    Депутат отметил, что уже разрабатывает законодательные меры по запрету дипфейков умерших артистов. Комитет Госдумы по культуре поддерживает эту инициативу и планирует противодействовать созданию «цифровых образов» на законодательном уровне, чтобы сохранить культурное наследие и память о великих артистах.

    Ранее сообщалось, что сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим одобрил использование нейросети для создания образа его отца в готовящемся фильме «Манюня: Приключения в Москве».

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    1 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС
    Сийярто посоветовал серьезно воспринимать слова Трампа о БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил об осторожности в восприятии заявлений президента США Дональда Трампа, упомянувшего Испанию как участника БРИКС в ответ на вопрос о расходах НАТО.

    Сийярто дал интервью газете El Debate, в ходе которого его спросили, как он относится к словам Трампа, который упомянул Испанию как участницу БРИКС, передает ТАСС.

    «Трамп – президент США, поэтому я бы посоветовал воспринимать всерьез все его слова», – подчеркнул Сийярто.

    Он также акцентировал внимание на ухудшении венгеро-американских отношений при администрации Джо Байдена, отметив, что они достигли «самой низкой точки за свою историю», выразив надежду, что с возвращением Трампа эти отношения могут перейти в «золотой век».

    Министр добавил, что европейские лидеры испытывают разочарование из-за своих прежних заявлений о Трампе, и выразил уверенность, что Трамп помнит все сказанное о нем в прошлом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп упомянул Испанию среди стран БРИКС в ответ на вопрос о расходах на оборону. Данное высказывание вызвало недоумение у журналистов. Испания на самом деле не является членом БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика.

    Коментарии (7)
    2 февраля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.

    Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

    «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в  заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

    Коментарии (11)
    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

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    1 февраля 2025, 16:25 • Новости дня
    Военкор: Судмедэксперты при осмотре жертв в селе Русское Поречное едва сдерживают слезы
    Военкор: Судмедэксперты при осмотре жертв в селе Русское Поречное едва сдерживают слезы
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Работающие селе Русское Поречное в Курской области судмедэксперты испытывают сильные эмоции при осмотре тел мирных жителей, подвергшихся жестоким нападениям со стороны украинских военных, сообщил военкор Александр Коц.

    В статье для «Комсомольской правды» Коц отметил, что сотрудники, чья работа обычно связана с эмоциональным отстранением, на этот раз не могут сдержать слез.

    «Судмедэксперта, который едва сдерживает слезы, я вижу, пожалуй, впервые за четверть века в журналистике», – написал он.

    Таким образом он прокомментировал видео с исполняющей обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы в Курске Татьяной Балеевских. «Признаюсь, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего, психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем, какую боль и страдания испытывали эти люди», – говорила она.

    Журналист отметил, что подобная реакция говорит о необычайной жестокости произошедшего и о том, насколько глубокий след оставили эти события в сознании даже самых опытных специалистов, привыкших к эмоциональной устойчивости.

    Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области.

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо привлекать международное внимание к преступлениям киевского режима против мирных граждан.

    ООН выступил против убийства мирного населения.

    Коментарии (13)
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    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
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