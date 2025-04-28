Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.6 комментариев
Эксперты сообщили о всплеске мошенничества с дипфейками на сервисах знакомств
Злоумышленники используют дипфейки и методы социальной инженерии для обмана пользователей в сервисах знакомств, выманивая у россиян крупные суммы под видом инвестиций.
В России участились случаи мошенничества с использованием дипфейков в сервисах знакомств, сообщает РИА «Новости». Киберпреступники создают фальшивые профили в приложениях для знакомств и соцсетях, заводят доверительные отношения с жертвами, а затем убеждают их вложить деньги в «выгодные инвестиции» или совместный бизнес. По данным Angara Security, такие схемы называются Pig Butchering и активно применяются злоумышленниками.
Эксперт Angara Security Яков Филевский пояснил: «Pig Butchering стала глобальной проблемой для правоохранительных и финансовых организаций». Мошенники чаще всего действуют из стран Юго-Восточной Азии и представляются азиатскими девушками, которые ищут знакомства или просят о помощи, чтобы вызвать сочувствие. С помощью искусственного интеллекта и дипфейков преступники создают реалистичных собеседников, которые поддерживают длительное общение и завоевывают доверие жертвы.
Жертвы вовлекаются в романтические или дружеские связи, что делает их уязвимыми для манипуляций. После получения крупных сумм денег мошенники исчезают, а средства обналичиваются через подставные счета или криптовалюту. Специалисты Angara Security оценили мировые потери от схемы Pig Butchering за четыре года примерно в 75 млрд долларов.
Эксперты советуют не доверять сомнительным инвестиционным предложениям, тщательно проверять полученную информацию и не передавать личные данные незнакомцам. Также рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию и поддерживать реальные социальные связи, чтобы снижать уязвимость перед подобными атаками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству и силовым ведомствам определить, должно ли использование искусственного интеллекта при совершении преступлений считаться отягчающим обстоятельством, премьер-министр Михаил Мишустин предложил признать применение дипфейков отягчающим обстоятельством в делах о мошенничестве, а московский суд заблокировал сайт, позволяющий воспроизводить речь голосом бывшего президента США Дональда Трампа.