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Мишустин предложил считать дипфейки отягчающим обстоятельством в суде
Премьер-министр Мишустин предложил считать дипфейки отягчающим обстоятельством
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил считать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при рассмотрении дел о мошенничестве.
Мишустин заявил, что использование дипфейков и искусственного интеллекта в мошеннических схемах должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такие технологии позволяют мошенникам завоевывать доверие, что делает их действия более опасными и сложными для разоблачения.
Премьер-министр заверил, что правительство готово поддержать предложения, направленные на защиту граждан от подобных преступлений. Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты РОЦИТ раскрыли способы защиты от голосовых дипфейков мошенников, которые могут использоваться для обмана граждан. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил считать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. МВД предупредило о существовании фейковых каналов губернаторов в Telegram.