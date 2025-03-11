Эксперты РОЦИТ раскрыли способы защиты от голосовых дипфейков мошенников

Tекст: Валерия Городецкая

По данным исследования компании McAfee, проведенного в семи странах, мошенники активно используют искусственный интеллект для создания голосовых клонов близких, друзей и даже коллег. Как пишет CNET, каждый четвертый взрослый сталкивался с такими мошенническими схемами, а 77% жертв потеряли деньги.

Эксперты РОЦИТ предлагают несколько средств защиты от новых угроз. Прежде всего, если вам звонят с просьбой о помощи от имени родственника или друга, не спешите переводить деньги. Мошенники создают правдоподобные копии голосов, используя аудиофрагменты из социальных сетей. Лучше прервать разговор и перезвонить на известный номер для проверки.

Обращайте внимание на номер звонящего. Звонки из других стран или с неизвестных номеров – это повод насторожиться. Включите критическое мышление и тщательно проверяйте все детали.

Рекомендуется договориться с близкими о кодовом слове для подтверждения личности. Если звонящий его не знает, необходимо закончить разговор. Мошенники стараются избегать долгих бесед и сразу переключаются на просьбы о переводе денег.

Кроме того, если вам предлагают оплатить что-либо через криптовалюту, это, скорее всего, мошенничество. Легальные компании не требуют таких способов оплаты. В случае сомнений желательно прервать разговор и проконсультироваться с представителем банка.