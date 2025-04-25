Мошенники выманили у пенсионеров более 3 млн рублей под предлогом подарков ко Дню Победы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аферисты обманули троих пенсионеров в Москве под предлогом праздничных выплат и продуктовых наборов к 80-летию Победы, выманив у них более 3,1 млн рублей, передает РИА «Новости».

Один из пострадавших, 80-летний мужчина, обратился в полицию 19 апреля. Он рассказал, что по телефону ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей департамента Тверского района. Она пообещала праздничные выплаты при условии передачи паспортных данных. Затем мужчине позвонила лжесоветница юстиции, которая начала запугивать его доверием, оформленным якобы на неизвестных лиц, чтобы направить деньги ВСУ.

После этого мошенники несколько раз переключали мужчину на других «сотрудников», убедив его в необходимости декларации средств. В результате мужчина передал аферистам 2,4 млн рублей.

В другом случае 80-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обещали ей продуктовый набор ко Дню Победы. Женщина пыталась отказаться от «подарка», но злоумышленник убедил ее и выведал персональные данные. Затем мошенник узнал о накоплениях пенсионерки и убедил ее в необходимости денежной экспертизы. Испугавшись, женщина передала курьеру 400 тыс. рублей, а позже заметила списание еще 350 тыс.рублей с банковской карты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники пообещали подростку 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в Нахабино, МВД заявило о появлении новой схемы взлома аккаунтов на портале «Госуслуги», а эксперт объяснила, как избежать мошенничества при оказании помощи в благотворительности.