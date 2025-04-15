МВД предупредило о мошенниках, требующих паспортные данные от имени ФНС

МВД выявило схему мошенников, требующих паспортные данные от имени ФНС

Tекст: Мария Иванова

Мошенники, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) России, начали требовать у граждан паспортные данные и ИНН под предлогом записи на прием, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в Telegram-канале. Такие действия злоумышленников связаны с декларационной кампанией, в ходе которой они утверждают, что граждане не подали сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждают, что это является фишинговой схемой. Ведомство настоятельно рекомендует не предоставлять никаких личных данных в ходе телефонных разговоров с неизвестными лицами. Записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно через официальный сервис ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Фишинговые атаки, нацеленные на получение конфиденциальной информации, становятся все более изощренными. МВД подчеркивает важность повышенной бдительности и призывает граждан проявлять осторожность при общении с неизвестными, особенно если они представляются сотрудниками государственных органов.

Во вторник сообщалось, что жители России столкнулись с мошенническими письмами, которые имитируют уведомления от «Госуслуг» о попытках входа в аккаунт с ошибкой в названии аккаунта.

Кроме того мошенники, представляясь сотрудниками поликлиник, взламывали личные кабинеты на портале Госуслуг и использовали их в корыстных целях.

Между тем в России разрабатывается второй пакет мер против кибермошенников, который дополнит первый, не охвативший все необходимые пункты, сообщил накануне министр цифрового развития Максут Шадаев.