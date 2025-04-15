Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.2 комментария
МВД предупредило о мошенниках, требующих паспортные данные от имени ФНС
МВД выявило схему мошенников, требующих паспортные данные от имени ФНС
Мошенники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками ФНС, они требуют предоставить паспортные данные или ИНН для записи на прием, заявляя, что якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год.
Мошенники, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) России, начали требовать у граждан паспортные данные и ИНН под предлогом записи на прием, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в Telegram-канале. Такие действия злоумышленников связаны с декларационной кампанией, в ходе которой они утверждают, что граждане не подали сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждают, что это является фишинговой схемой. Ведомство настоятельно рекомендует не предоставлять никаких личных данных в ходе телефонных разговоров с неизвестными лицами. Записаться на прием в налоговый орган можно самостоятельно через официальный сервис ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
Фишинговые атаки, нацеленные на получение конфиденциальной информации, становятся все более изощренными. МВД подчеркивает важность повышенной бдительности и призывает граждан проявлять осторожность при общении с неизвестными, особенно если они представляются сотрудниками государственных органов.
Во вторник сообщалось, что жители России столкнулись с мошенническими письмами, которые имитируют уведомления от «Госуслуг» о попытках входа в аккаунт с ошибкой в названии аккаунта.
Кроме того мошенники, представляясь сотрудниками поликлиник, взламывали личные кабинеты на портале Госуслуг и использовали их в корыстных целях.
Между тем в России разрабатывается второй пакет мер против кибермошенников, который дополнит первый, не охвативший все необходимые пункты, сообщил накануне министр цифрового развития Максут Шадаев.