Лавров заявил о планах НАТО взять Евразию в кольцо

Лавров: НАТО угрожает не только России и КНР, она пытается взять Евразию в кольцо

Tекст: Мария Иванова

Экспансия НАТО представляет угрозу не только для России и Китая, но и для всего евразийского пространства, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По его словам, альянс стремится не только расшириться в Европе, но и укрепить присутствие в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна, включая Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.

Лавров подчеркнул: «НАТО уже тесно в Европе, и она проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, подрывая универсальные механизмы АСЕАН и создавая угрозы не только КНР и России, но и другим странам, расположенным в регионе. Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает «неделимостью безопасности Евро-Атлантики и ИТР» и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию».

Он отметил, что в обсуждении глобальных реформ невозможно игнорировать ухудшение международной безопасности. Основную причину этой дестабилизации Лавров видит в стремлении некоторых государств сохранить гегемонию, полагаясь на военную силу. Министр добавил, что конфронтационные схемы затрагивают все больше стран и регионов, что усугубляет ситуацию в мире.

В ходе этого выступления глава МИД Сергей Лавров также заявил, что обсуждение перспективы третьей мировой войны западными политиками вызывает обеспокоенность у России на фоне милитаризации Европы.

Лавров отметил ключевую ответственность России и США за поддержание мира.

Он также назвал инициативу президента Владимира Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.