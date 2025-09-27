Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров заявил о планах НАТО взять Евразию в кольцо
Расширяя военное присутствие от Европы до Индо-Тихоокеанского региона, НАТО создает угрозу безопасности не только России и Китаю, но и всей Евразии, заявил глава МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Экспансия НАТО представляет угрозу не только для России и Китая, но и для всего евразийского пространства, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.
По его словам, альянс стремится не только расшириться в Европе, но и укрепить присутствие в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна, включая Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.
Лавров подчеркнул: «НАТО уже тесно в Европе, и она проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, подрывая универсальные механизмы АСЕАН и создавая угрозы не только КНР и России, но и другим странам, расположенным в регионе. Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает «неделимостью безопасности Евро-Атлантики и ИТР» и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию».
Он отметил, что в обсуждении глобальных реформ невозможно игнорировать ухудшение международной безопасности. Основную причину этой дестабилизации Лавров видит в стремлении некоторых государств сохранить гегемонию, полагаясь на военную силу. Министр добавил, что конфронтационные схемы затрагивают все больше стран и регионов, что усугубляет ситуацию в мире.
В ходе этого выступления глава МИД Сергей Лавров также заявил, что обсуждение перспективы третьей мировой войны западными политиками вызывает обеспокоенность у России на фоне милитаризации Европы.
Лавров отметил ключевую ответственность России и США за поддержание мира.
Он также назвал инициативу президента Владимира Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.