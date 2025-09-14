Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.9 комментариев
Русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире
Русский язык признан одним из пяти самых популярных в мире по совокупности критериев, включая количество носителей и присутствие в других странах, сообщил декан филологического факультета Института Пушкина Владимир Карасик.
«По совокупным критериям русский язык находится на пятом месте в мире», – цитирует Карасика РИА «Новости».
Он уточнил, что на русском говорят более 255 млн человек, язык присутствует в 66 странах мира.
Карасик отметил, что русский язык занимает четвертое место как официальный язык международных организаций после английского, французского и испанского. По числу публикаций в международных научных базах данных русский получил пятую позицию.
Количество публикаций на русском языке демонстрирует тенденцию к росту, добавил Карасик. Также русский занимает седьмую позицию по количеству периодических изданий и пятую – по количеству сайтов в интернете.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило создание Национального словарного фонда для сбора и обновления сведений о русском языке каждые пять лет. Москва стала лидером по активности в игре «Скажи по-русски».