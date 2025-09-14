Русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире

Tекст: Ирма Каплан

«По совокупным критериям русский язык находится на пятом месте в мире», – цитирует Карасика РИА «Новости».

Он уточнил, что на русском говорят более 255 млн человек, язык присутствует в 66 странах мира.

Карасик отметил, что русский язык занимает четвертое место как официальный язык международных организаций после английского, французского и испанского. По числу публикаций в международных научных базах данных русский получил пятую позицию.

Количество публикаций на русском языке демонстрирует тенденцию к росту, добавил Карасик. Также русский занимает седьмую позицию по количеству периодических изданий и пятую – по количеству сайтов в интернете.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило создание Национального словарного фонда для сбора и обновления сведений о русском языке каждые пять лет. Москва стала лидером по активности в игре «Скажи по-русски».



